TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız", İYİ Parti'nin "çocukların beslenmesi", DEM Parti'nin "suça sürüklenen çocuklar", CHP'nin "Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerindeki uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hatırlatarak, bu insanlarla muhatap olacak yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar bakanlığının kurulmasını istedi.

Yurt dışı seçim bölgesi oluşturulmasını, siyasi temsil ve aidiyet duygusu eksikliğinin giderilmesi gerektiğini savunan Kaya,"TBMM'de temsil edilmeleri için yurt dışı seçim çevresi oluşturulması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır." dedi.

Çifte vatandaşlık hakkı kazananların önündeki en büyük engelin askerlik sorunu olduğunu ileri süren Kaya,"Askerliğin 7 bin avro civarında olması vatandaşlığa başvurmak isteyen gençlerimizi tedirgin etmekte ve geri adım atmalarına sebep olmaktadır." diye konuştu.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'de çocukların beslenemediğini, 15 yaş altı her 3 çocuktan 1'inin aç olduğunu iddia etti. Sunat," 5 milyon 700 bin çocuk uluslararası açlık kriterlerine göre yeterli ve sağlıklı beslenemiyor. 4,1 milyon çocuk günde bir öğün bile et, balık yiyemiyor, protein alamıyor." ifadesini kullandı.

Çocuk yoksulluğunun sadece ekonomik mesele olmadığını, ahlaki bir çöküş, sosyal bir risk ve toplumsal bir alarm olduğunu dile getiren Sunat, Türkiye'de çocuklara her gün ücretsiz ve nitelikli bir öğün yemek verilmesi noktasında politikanın olmadığını savundu.

Sunat, çocuk yoksulluğunun sebeplerini, sonuçlarını ve bu konuda kalıcı çözüm yollarını belirlemek için bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, istismar eden ve istismara uğrayanın, ölen ve öldürenin çocuk olduğu bir denklemin içinde olduklarını söyledi.

Bu konuda önlem alınması yönündeki çağrıların yanıt bulmadığını öne süren Altın,"Karşımızda yeni bir mesele var: O da yeni nesil çeteleşme olarak adlandırılan küresel bir mesele." dedi.

"11. Yargı Paketi" taslağına ilişkin eleştiride bulunan Altın,"Yeni Zelanda'dan Almanya'ya kadar birçok örnek mağduru güçlendiren, çocuğa sorumluluk bilinci kazandıran ve toplumu iyileşme sürecine dahil eden modellerin suç oranlarını önemli oranda azalttığını gösteriyor. Bu durakları inşa etmek yerine çocukları daha fazla kapatmak istiyoruz. Çocukları kapatarak suçla mücadele edemeyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Türkiye'nin çocuk hakları konusunda önemli bir birikime sahip olduğunu belirtti, bu konudaki mevzuatı hatırlattı. Çocuk haklarının güvence altına alındığını vurgulayan Ekmekci, ilgili bakanlıklıların çocuklara yönelik çalışmalarını anlattı.

Çocukların geleceğini ilgilendiren hassas bir konuda ideolojik yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Ekmekci, çocukları koruma iradesinin siyasi çizgilerin, parti sınırlarının çok ötesinde olduğunun altını çizdi.

Ekmekci, "Biz, çocuklarımızın her türlü suça itilmekten, istismardan, ihmalden, adaletsizlikten, cümle olumsuzluklardan korunmasını istiyoruz. Bu yolda çalışmalarımızı akli ve vicdani melekelerimizle sürdürüyoruz. Mevcut yasa ve kurumların daha güçlü, daha şeffaf ve daha duyarlı çalışmasıyla hedeflenen başarıya ulaşılacağı görüşündeyiz." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) çalışmalarını yürüttüğünü, Türkiye'nin de bu grubun üyesi olduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili 4 tur değerlendirme toplantısına ilişkin raporların olduğunu bildiren Emre, 5. tur değerlendirme toplantısına yönelik hazırlanan raporun erişime açılmadığını belirtti.

Türkiye'nin yerine getirmediği birçok tavsiyenin olduğunu iddia eden Emre, Türkiye'ye önerilen 4. tur tavsiyelerinin, milletvekilleri ile yargı mensuplarıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Emre, "Türkiye'ye yönelik 22 tavsiye var, bunların sadece 3'ü yerine getirilmiş durumda. TBMM ile ilgili gündeme gelen tavsiyelerin ise hiçbirisi yerine getirilmedi." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, GRECO tavsiyelerine yönelik yapılan çalışmalarını anlattı. Dışişleri ile Adalet Bakanlığının koordinasyonunda GRECO tavsiyelerine ilişkin düzenli gözden geçirmelerin yapıldığını söyleyen Cıngı, ilerleme raporlarının Avrupa Konseyine sunulduğunu söyledi.

Cıngı, "Ülkemize ilişkin 4. aşama değerlendirme raporu, 2015 yılında GRECO tarafından kabul edilmiş olup, son olarak 4. değerlendirme aşaması 5. ara uyum raporu, 18-22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen GRECO Genel Kurul toplantısı kapsamında görüşülmüştür. Bu temadaki 10 tavsiyenin yerine getirilmesiyle ilgili ön rapor da GRECO'ya 30 Kasım 2025 tarihine kadar sunulacaktır. Türkiye, GRECO sürecinde sorumluklarını yerine getiren, reformları sürdüren uluslararası işbirliğine açık bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.