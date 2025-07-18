TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Sözleşmeli er ve erbaşlar", İYİ Parti'nin "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygulanan politikalar", DEM Parti'nin "20 Temmuz 2015'te Suruç'ta yaşanan patlama" ve CHP'nin "Liselere Geçiş Sistemi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 asker arasında sözleşmeli erlerin de bulunduğunu belirtti.

Sözleşmeli er ve erbaşların her alanda mücadele ettiğini söyleyen Esen, sözleşme süreleri bittiğinde bu askerlerin çeşitli sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Esen, "Gelin, sözleşmeli erlerimize tüm özlük haklarının verilmesinin önünü tüm partiler birlikte açalım. Haklarını teslim edelim." dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, görev süresi sona eren sözleşmeli er ve erbaşların yalnız bırakıldığını öne sürdü.

Sözleşmeli er ve erbaşların 7 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra kamu kurumlarının boş kadrolarına atanmasına yönelik kanun hükmünün uygulanmadığını ileri süren Akalın, "Açıktan atama hakkı şeffaf şekilde tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde derhal uygulanmalıdır." diye konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, memurların zam talepleri karşısında duyarsız kalındığını söyledi.

Vatandaşların güvenceli yaşam için memur olmak istediğini dile getiren Akın, toplumsal adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

"Askerlerimize sahip çıkmalıyız"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sözleşmeli er ve erbaşların canlarını feda etmeyi göze aldığını vurguladı.

Sözleşmeli er ve erbaşlara, 7 yıl görev yaptıktan sonra devlet memurluğuna geçme hakkı tanındığını hatırlatan Ceylan, atamaların yavaş gerçekleştirildiğini iddia etti.

Yeni kadrolar açılmasını isteyen Ceylan, "Bu çocuklara söz verdik. Büyük devlet olmak, sözünün arkasında durmaktır. Bu askerlerimize sahip çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, sözleşmeli er ve erbaşların Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kahramanı olduğunun altını çizdi.

Sözleşmeli er ve erbaş sisteminin "profesyonel ordu" amacıyla oluşturulduğunu, sözleşmeli erlerin uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabildiğini ifade eden Cevheri, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin bu insanlara ilgisizmiş gibi bir algı oluşturulmasını kabul edemeyiz. Sözleşmeli er ve erbaşların kamuya geçişleriyle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Muhalefet partilerinin bu konuyu eleştiri aracı olarak kullanmalarını doğru bulmuyoruz. Sözleşmeli er ve erbaşlarımızın haklarının ve onurlarının korunmasını bir borç bilmekteyiz."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.