TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İyi Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Partisinin 100 bin konutluk TOKİ projesi ile ilgili grup önerisi üzerinde bir konuşma yapan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 29 il başkanıyla görüştüğünü, buralarda konutların yapılmadığı bilgisine ulaştığını söyledi.

TOKİ konutlarının akıbetini takip ettiklerini dile getiren Özdağ, "Yapacaksınız bunları. ya söz vermeyeceksiniz ya yapacaksınız, vatandaşlara teslim edeceksiniz. 845 lira demişsiniz, şimdi 8 bin 800 lira olmuş. Bir kısmı yarım kalmış bir kısmı tamamlanmış, bir kısmını tamamlayamamışsınız." dedi.

İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, hükümetin barınma sorununu çözemediğini, Cumhuriyet'in 100. yılında vatandaşların beslenme, barınma gibi en temel ihtiyaçları karşılamakta güçlük çektiğini öne sürdü.

TOKİ'nin stratejisinin alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar sunmak olduğunu belirten Gürban, "Geçtiğimiz dönemlerde TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmesi gerekirken lüks konut üretimi yapmıştır. TOKİ kar amacı güden müteahhit firma gibi çalışmamalıdır." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, dünya genelinde konut fiyatları en çok artan ilk üç ilin İzmir, İstanbul ve Ankara olduğunu söyledi. Sayyiğit, "AKP iktidarı büyük bir kurnazlık sergileyerek, yüzde 25'lik kira sınırlaması ile güya sorumluluğu üzerinden atmaktadır. Bununla aradan çekilmekte, sorumluluğu ev sahibi ve kiracılara bırakmaktadır. Bu sorun, tüm ülkeye yayılmış, her yurttaşı derinden etkileyen ciddi bir krizdir." ifadelerini kullandı.

-"Yabancılara toprak ve konut satışı sınırlandırılmalı"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, OECD ülkeleri arasında kira ve ev fiyatları artışında Türkiye'nin rekor farkla zirvede olduğunu dile getirdi.

Son beş yılda kiraların ortalama yüzde 891 arttığını kaydeden Halıcı, "2006 yılında ev sahipliği oranı yüzde 61 iken bu oran 2022 yılında yüzde 56'lara kadar düştü. Öyle gözüküyor ki bundan sonraki süreçte de yüzde 50'lerin altına düşecek." dedi.

Türkiye'de ev almanın sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için imkansız olduğunu savunan Halıcı, "Bugün Katarlılar, Arabistanlılar, Kuveytliler neredeyse ceplerinde taşıdıkları paralarla ev alabiliyorlar. Peki, bir tek kim ev alamıyor? Türkiye'de doğup büyüyenler yani bu ülkenin çocukları kendi yurtlarında ev alamıyor. Derhal sosyal konut projeleri hayata geçirilmeli, yabancılara toprak ve konut satışı sınırlandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ise TOKİ'nin başta depremzedelerle ilgili yoğun bir çalışma yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 278 projede 93 bin 472 konutun ihalesinin yapıldığını söyleyen Zenbilci, bu konutların inşaatının devam ettiğini kaydetti. Zenbilci, "2 bin 981 konutun ihale süreci devam etmekte olup toplamda 96 bin 453 konutun yapımı hayata geçirilmeye başlanmıştır. 100 bin konuttan 30 bin 92 konutun teslimleri tamamlanmıştır." diye konuştu.

Saadet Partisinin grup önerisinin yanı sıra İYİ Parti'nin "kapatılan hastaneler", Yeşil Sol Partinin "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi" ve CHP'nin "yargının sorunları" konularındaki grup önerileri, yapılan müzakere ve oylamaların ardından kabul edilmedi.

Genel Kurul Salonunda gruplarına yer tahsisi yapılmadığı gerekçesiyle komisyon sıralarına oturan Saadet Partisi milletvekilleri, grup önerilerinin tamamlanmasının ardından milletvekili sıralarına geçti.

-Kayıp kömür iddiası

Öte yandan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda (TKİ) kayıp kömür olduğu yönündeki iddialarına ilişkin Genel Kurulu bilgilendirdi.

Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan da bilgi aldığını, söz konusu durumun verilerin yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını ifade etti.

TKİ'nin, kendi ruhsat sahasındaki tüm kömürleri kendisinin üretmediğine işaret eden Dönmez, "Rödovansçılar ve bazı iştirakleri vasıtasıyla sahada üretilen miktar 128 milyon ton, bu doğru. 88 milyon ton ise TKİ'nin kendi üretiminden doğrudan satışa arz ettiği miktar ile rödovansçıların da ihtiyaca binaen alıp sattığı miktarı verir. Aslında rödovans gelirleri arasında bahse konu 40 milyon ton kömürün rödovans geliri de gösterilmiş durumda. TKİ geçtiğimiz yıl faaliyet raporuna bir dipnot düşerek bunu izah etmeye çalışmış ama Sayıştay raporlarındaki tablonun yanlış yorumlanmasından dolayı böyle bir karışıklığa neden olduğu bilgisi geldi." dedi.