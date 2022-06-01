TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

TBMM Genel Kurulunda İyi Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda İyi Parti'nin "İstanbul-Yenişehir rezerv alanı", HDP'nin "Türkçeleştirilen şarkı ve müzik formları" ile CHP'nin "uyuşturucu kullanımına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İstanbul'da nüfusun sürekli arttığını, işsizlik, sığınmacı, trafik, deprem ve müsilaj gibi sorunların devam ettiğini, iktidarın ise adeta İstanbul'dan intikam alırcasına rant peşine düştüğünü savundu.

Bölgedeki yapılaşma ve imar değişikliğine işaret eden Nuhoğlu, bölge halkının rant peşinde koşan çevrelerin korunduğuna yönelik şikayetlerinin olduğunu ve hak sahipleriyle anlaşma yapılmadığını ileri sürdü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç ise Kürtçe şarkıların başka dillere çevrilirken telif hakkına uyulmadığını iddia etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ise AK Parti'nin "Kürt" kelimesinin dahi kullanılmadığı yıllarda iktidar olduğunu, iktidara gelir gelmez OHAL uygulamasını kaldırdığını, TRT Kürdi'nin açıldığını, mahkemelerde Kürtçe konuşmak isteyenlere tercüman imkanı verildiğini söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ise partisinin grup önerisiyle ilgili yaptığı konuşmada, uyuşturucu kullanımı ve zararlarına dikkati çekti.

Seçim bölgesinde yabancı uyruklu kişilerce uyuşturucu satıldığına dair elinde net bilgiler olduğunu iddia eden Yalım, bağımlı hale gelen vatandaşların uyuşturucu kullanmak için her türlü suçu işlemek durumunda kaldığını vurguladı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de uyuşturucu kullanımının sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın problemi olduğunu söyledi. Uyuşturucuya karşı yapılan çalışmalara değinen Güneş, uyuşturucu satışıyla finans sağlayan terör örgütleriyle yapılan mücadelenin önemini anlattı.

Ayrı ayrı görüşülen İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.