TBMM Genel Kurulunda İsrail-Filistin çatışması değerlendirildi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Filistin'in uluslararası hukuk temelinde meşru haklarına kavuşması yolunda verdiği mücadelede yanında olduklarını belirterek, "Bölgeye kalıcı barışın gelmesi ancak Filistin- İsrail sorununun çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada 2 devletli çözüm perspektifinin muhafazası mühimdir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail devletinin yeni bir soykırıma hazırlandığını öne sürerek, "Geçmişteki vahşet ve katliamlarında hiç de aramadığı ve mecbur olmadığı bahaneleri bu kez sanki bulmuş gibi davranarak dünya kamuoyunun da desteğini arkasına almak isteyen İsrail, yeni bir insanlık suçu işlemenin eşiğinde." diye konuştu.

Filistinlilerin haklı direnişinin yanında yer aldıklarını söyleyen Kaya, "Osmanlı'nın mirasçısı Türkiye'nin de durması gereken yer tam olarak da burasıdır." ifadesini kullandı.

Kaya, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme kararını da eleştirerek, "Uzun zamandır açlık sınırının çok altında bir sefalet ücretine mahkum edilen emeklilerin merakla beklediği müjdenin içinden içi saman dolu bir kuş çıktı. Müjde diye sunulan rakam beklentilerin çok altındadır." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ardından tarafların itidalli hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, "Birleşmiş Milletleri İsrail ve Filistin'i masaya oturtmak için göreve davet ediyoruz." diye konuştu.

Sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Usta, "Sivil ve savunmasız masum insanlara zarar verilmesi, İsrail barbarlığıyla özdeşleşmiş bir durum olarak kalmalıdır. Filistin'in haklı davasını dünya kamuoyunda haksız konuma düşürecek müdahalelerden kaçınılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından başka adil bir alternatif bulunmadığını belirtti.

Derhal ateşkes ilan edilmeli

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm gerçekleşmeden silahların susması, kanın durması ve şiddet sahnelerinin son bulmasını mümkün görmediklerini söyledi.

Akçay, maksadı ne olursa olsun kadın, çocuk ve yaşlı demeden savunmasız insanların hedef alınmasının savunulamayacağını, sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamayacağını vurguladı.

Uluslararası hukukun çiğnendiğini, Birleşmiş Milletler kararlarının yok sayıldığını dile getiren Akçay, "Öncelikle derhal ateşkes tesis edilmelidir. Taraflar eş zamanlı olarak itidalli, sükunetli ve aklıselim bir çizgiye gelmelidir. Hükümetin yapıcı, dengeli ve sorumlu duruşunu destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi ve diyalog kanallarının aktif hale getirilmesine yönelik atacağı adımlar mutlaka desteklenmelidir ve Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise, 8 yıl önce 10 Ekim'de Ankara tren garı önünde meydana gelen saldırıda 104 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Katliamın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz; bunu bir kez daha vurguluyoruz ve lanetliyoruz." dedi.

İsrail ile Filistin arasında son yıllarda yaşanan en şiddetli savaşa tanıklık edildiğini belirten Oluç, "Tarafları bir an önce bu ölüm ve kıyım yarışından vazgeçmeye çağırıyoruz. Yaşanan çatışmalarda sivillerin açıkça hedef alınması iki halk arasındaki düşmanlığı derinleştirmektedir. İsrail'in Filistin'i işgal etmesini reddediyoruz. Bölge devletleri başta olmak üzere bütün güçleri iki tarafın da barışçıl çözümde ortaklaşması için gerekli bütün çabaları göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünya harekete geçmeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da 10 Ekim günü demokrasi ve barış mitingine katılmak üzere Ankara Garı önünde toplananlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenleri andı, terörü lanetledi.

Başarır, dört gündür dünyanın gözü kulağının İsrail ile Filistin arasında süren çatışmalarda olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Filistin halkının haklı davasını savunmak elbette her demokratik ülkenin hakkıdır; bence, görevidir. Kadınların, çocukların, yaşlıların öldürülmesini asla doğru bulmuyoruz çünkü o zaman haklı davaya da gölge düşebiliyor. Unutmayalım, savaş yenilince değil, düşmana benzeyince kaybediliyor. Bu sorunun çözülmesi için Birleşmiş Milletler, tüm dünya ülkeleri tepki koymalı. Biz Filistin sorununa başladığı günden bugüne kadar, onlarca yıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak sahip çıktık, sahip çıkmaya devam edeceğiz ama Filistin sorunu salt Hamas'a bırakılmayacak kadar önemli ve mühim bir sorundur."

Başarır, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak olmasına ilişkin de "Bu parayı 17 saniyede harcayan Cumhurbaşkanına sormak isterim; gerçekten bu parayla emekli sorunlarını çözebilecek mi? Bu parayla herhalde alacağı sadece 10 kilo et ya da 15 kilo peynir ama emeklinin çok daha büyük sorunları var. Biz en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını bekliyorduk." dedi.

Sivil can kayıplarını kınıyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, emeklilere yapılacak 5 bin lira ödemenin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla yapılacağını, yeni yıldan itibaren emeklilerin durumlarının tekrar gözden geçirilerek her türlü fedakarlığın yapılacağını belirtti.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinen Yenişehirlioğlu, bölgede sükunetin bir an önce tesis edilmesine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Uluslararası hukuk temelinde meşru haklarına kavuşma yolunda verdiği mücadelede her daim Filistin'in yanında olduklarını vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Bölgeye kalıcı barışın gelmesi ancak Filistin-İsrail sorununun çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür. Bu noktada 2 devletli çözüm perspektifinin muhafazası mühimdir. Yaşananlar göstermektedir ki bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi bundan böyle ertelenemez." değerlendirmesinde bulundu.