TBMM Genel Kurulunda Gündeme İlişkin Grup Önerileri Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "beyin göçü", İYİ Partinin "TRT'nin yayın politikası", HEDEP'in "üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar" ve CHP'nin "KYK yurtları" konularındaki önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi adına söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın'daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümünün vicdanları sızlattığını söyledi.

Aydın'ın ardından Çorum, Sivas ve Ordu'daki bazı yurtlarda da asansör arızaları yaşandığını ifade eden Tezcan, "Zeren Ertaş hayatının baharında, gelecek umuduyla gittiği okulundan evine kefenle döndü. Üniversitelerde gencecik evlatlarımız ya intihar ederek ya da adına kaza denilen, aslında cinayet olan bu tür olaylarla hayatını kaybediyor. Bu çocuklar devlete emanet, bunlar bizim çocuklarımız. Onlar siyasi malzeme değil. Gelin TBMM olarak bu evlatlarımıza, yaşadığı sorunlara sahip çıkalım." diye konuştu.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da KYK yurtlarındaki sağlık ve güvenlik sorunlarının araştırılması adına verilen önergeyi desteklediklerini belirterek, "Bu tür olaylarda yöneticiler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediyse bunlar cinayettir. Sorumluluğu, ihmali, hatası olanlar öncelikle bu dünyada hesabını verebilsin." dedi.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ise KYK'lerdeki yöneticilerin liyakatsizliği nedeniyle bu tür sorunların yaşandığını öne sürerek, iktidarı ve tüm milletvekillerini, öğrencilerin sorunlarına sahip çıkmaya ve onlara yardımcı olmaya davet etti.

HEDEP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu da öğrencilerin hem ekonomik nedenler hem de yetersiz yurt kapasiteleri nedeniyle barınma sorunu yaşadıklarını dile getirerek, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Zeren Ertaş'ın ismi İstanbul ve Aydın'da yaşatılacak

AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'a rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Ertaş'ın anne ve babasıyla görüştüklerini anlatan Özmen, "Babası, 'bundan sonra başka Zeren'ler ölmesin diye sorumlular adalet önünde hesap versin' dedi. Annesi de kızlarının hatırasının yaşatılması için isminin uygun alanlara verilmesini istedi. Biz, iki isteğin de takipçisi olacağız. Zaten Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüzle görüştük; isim için bir çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan asansör kazasının ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında yurt müdürünün görevden uzaklaştırıldığını, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da asansörün bakım ve onarımını yapan firma sahibi ve ortağının da tutuklandığını aktaran Özmen, olayla ilgili görevlendirilen bilirkişinin de rapor hazırlayacağını söyledi. Özmen, "Adaletin tecellisi ve bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Zeren Ertaş'ın isminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki bir yurda verildiğini, Aydın Büyükşehir Belediyesince de bu konuda çalışma yapıldığını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel kurulda daha sonra kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı.