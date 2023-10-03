TBMM Genel Kurulunda Gündem Önergeleri Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi, İyi Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Saadet Partisi'nin "Personel istihdamında mülakatın kaldırılması", İYİ Parti'nin "Depremden zarar gören illerdeki hijyen sorunu", Yeşil Sol Parti'nin "3 Ekim 1993 tarihinde Muş'taki olayın aydınlatılması" ve CHP'nin "Kadın hakları" konularında önergelerinin gündeme alınması önerisi ele alındı.

Partisinin grup önerisi adına söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti'nin, 14 Mayıs'taki seçimlerinden önce kamuya işe alımlarda mülakat uygulamasının kaldırılacağını açıkladığını ancak bunun gerçekleştirilmediğini söyledi.

Kamuya personel istihdamında, meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere seçilmelerdeki mülakat sisteminin kaldırılması gerektiğini savunan Şahin, "Mülakatın yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar getirilmelidir. İstediğimiz budur. Ayrıcalık değil, olması gereken budur. Sadece objektif kriterlere dayalı bir sınavdan bahsediyoruz. Şimdi bu topu taca atmayın. Gençlerimiz adına nefesimiz ensenizde olacak. Mülakatlar amasız fakatsız kaldırılmalıdır." diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kamuda işe alım sürecinde uzun yıllar süregelen mülakat uygulamasının özellikle AK Parti iktidarıyla amacının dışına çıktığını ve kadrolaşma aracına dönüştüğünü öne sürerek, önergeyi desteklediklerini belirtti.

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Altan Güneş, mülakatın ve kayırmacılığın son bulmasını, liyakatin esas alınmasını ve atamaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, yazılı sınavlarda 95, 100 puan alan gençlerin mülakatlarda elendiğini öne sürerek, "Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, mülakat sisteminin AK Parti yönetimleri döneminde getirilmiş bir uygulama olmadığını belirterek, bugüne kadar mülakatlarda objektif olmaya azami özen gösterdiklerini dile getirdi. Yegin, şöyle konuştu:

"Tüm bu hassasiyetimize rağmen, yine de sınavlar ve akabinde yapılan mülakatlarda oluşan toplam puanla sonuç alamayan bir aday, kayırma yahut da dışlanma olduğu, mezhebinden, inancından, etnik aidiyetinden, siyasi duruşundan dolayı kendisine karşı objektif olunmadığı zannına, hakkının teslim edilmediği hissine kapılmış olabilir. Bu his önemlidir, bu hissin giderilmesi için gereken neyse hepimizin vazifesidir, yapılmalıdır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Saadet Partisi, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurulda bugün, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol'ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Dışişleri Komisyonu Raporu görüşülecek. Genel Kurul, ekim ayı içerisinde, rutin çalışma günleri olan salı, çarşamba ve perşembe günleri kanun teklifleri ve komisyonlardan gelen işleri görüşecek, saat 24.00'e kadar çalışacak.

Genel Kurulda, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de yapılan oylamayla kabul edilmedi.