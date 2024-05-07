TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "öğretmen atamaları ve mülakat", İYİ Parti'nin "mülakatın kaldırılması ve öğretmen istihdamı", DEM Parti'nin "adil yargılanma" ve CHP'nin "öğretmen istihdamı" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Eylül 2023'te toplam öğretmen açığının 68 bin olduğunu açıkladığını belirterek, "Yalnızca bu yıl emekli olan öğretmen sayısı 23 bin 670 ve atanacak öğretmen sayısı ise 20 bin. Yani iktidarınız bu yıl, emekli olan öğretmen kadar öğretmen atamış değil." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin feryadının duyulmasını isteyen Özçağdaş, "Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz 1 milyon 155 bin öğretmenin sorunlarını çözün, insanca yaşam şartları sağlayın. 22 yıllık iktidarınız boyunca 68 binden 1 milyona yaklaştırdığınız atanmayan öğretmenlerin sorunlarını çözün. Söz verdiğiniz gibi mülakatları kaldırın. Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik emek sömürüsüdür, bir devletin ayıbıdır; bu uygulamalardan vazgeçin, atamaları yapın." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 2023'te KPSS'ye başvuran öğretmen sayısı 572 bin, atanmaktan umudunu kesip başvuru yapmayanlarla birlikte atanmayan öğretmen sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

20 bin öğretmen atamasını kabul etmediklerini dile getiren Demir, "Öğretmen olmak ve atanmak için öğretmenlerimizin yapması gerekenler, iyi bir puan almak, dört yıllık eğitim fakültesinde okumak ve mezun olmak, 3 ayrı alanda KPSS'ye girmek, mülakattan geçmek, Yusuf Tekin'in gönlünü hoş tutmak, Kaf Dağı'nı aşmak, Sahra Çölü'nü geçmek." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, atanamadığı için köle şartlarında, asgari ücretin de altında maaşla özel eğitim kurumlarında çalışan binlerce öğretmen bulunduğunu söyledi. Ücretli öğretmenlerin durumunun kanayan bir yara olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Üzerinizdeki binlerce hayalleri yerle bir edilmiş öğretmenlerin ahını lütfen düşünün. Bu atama yetmez, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin atama istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, vatandaşların, OECD ülkelerine göre, bütçelerinden eğitime 2 kat fazla para ayırdıklarını belirterek, "Avrupa'nın birçok yerinde eğitim ücretsiz ve gerçekten nitelikli eğitim yapılıyor. Biz de ülkemizin insanlarına nitelikli eğitim yapılmasını istiyoruz." dedi.

"2003-2024 yılları arasında toplam 799 bin 517 öğretmen atandı"

AK Parti Grubu adına söz alan Sivas Milletvekili Rukiye Toy, öğretmenlerin, 19 milyondan fazla öğrencisi ve 74 binden fazla eğitim kurumuyla eğitim sisteminin en önemli aktörü olduğuna işaret etti.

Partisinin iktidarlarında bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdıklarına dikkati çeken Toy, yatırımlar, projeler ve uygulamaya konulan yeniliklerle Milli Eğitime ilişkin birçok yapısal sorunun ortadan kaldırıldığını anlattı.

OECD tarafından yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin PISA ve TIMSS performansının önemli bir artış eğiliminde olmasının öğrenci sayısındaki artışa rağmen kalitenin düşmediğini gösterdiğini vurgulayan Toy, şunları kaydetti:

"2003-2024 yılları arasında toplam 799 bin 517 öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Bu sayı güncel öğretmen mevcudunun yüzde 77,4'ünü oluşturmaktadır. Bu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bakanlarımızın gayretleriyle mümkün olan en fazla sayıda gencimizi eğitim camiamıza dahil edeceğiz. Fakat geldiğimiz noktada, özellikle pandemiyle başlayan ve savaşların gölgesinde geçen son 4 yılda hem Türkiye'de hem dünyada ekonomik ve sosyal hayat altüst olmuş, sonuç olarak sürecin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle ekonomi alanında da çok boyutlu sonuçları ortaya çıkmıştır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı. Kabul edilen öneriyle uluslararası anlaşmaların görüşmelerinin gündemin ön sırasına alınması kararlaştırıldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi yapılan oylamayla kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun tekliflerinin görüşmelerine geçildi.