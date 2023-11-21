TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Konuşmalarda barınma krizi, kira fiyatları ve deprem sonrası Hatay gibi konular ele alındı.

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, İyi Parti, HEDEP ve CHP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Kredi Garanti Fonu", İYİ Partinin "kira fiyatları", HEDEP'in "belediyelerdeki kayyumlar" ve CHP'nin "deprem sonrası Hatay" konularındaki önergelerinin gündeme alınması önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'de ciddi bir barınma krizi yaşandığını savundu.

Merkez Bankası verilerine göre son iki yılda, konut fiyatlarının ortalama yüzde 447 arttığını belirten Kaya, seçim bölgesi Antalya'da bu oranın yüzde 550 olduğunu söyledi. Kaya, "Bugün kendi ilim Antalya'da kamu görevlilerinin, emeklilerin, asgari ücretli çalışanların kiralık ev bulma imkanı yok denecek kadar azdır." diye konuştu.

Kamu görevlilerinin Antalya dışına sürekli tayin istediğini, kamu kurumlarındaki boş kadro sayısının arttığını anlatan Kaya, bu durumun vatandaşların kamu hizmetine erişiminde sorunlara yol açtığını belirtti. Kaya, "Devletimiz kamu görevlilerinin barınma sorununu çözecek yeni tedbirler geliştirmek zorundadır." dedi.

-"Öğrenciler kalacak yer bulamıyor"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, öğrencilerin üniversite eğitimi için gittikleri illerde kalacak yer bulamadığını söyledi.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında sorunlar yaşandığına işaret eden Ekici, "İktidar ev sahiplerine kira artış oranı olarak yüzde 25 sınırı koydu. Bu durumda ne oldu? Ev sahipleri huzursuz, kiracı huzursuz. Yıllarca uyum içinde bir sözleşmenin peşinden giden ev sahipleriyle kiracılar düşman oldular." diye konuştu.

HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, özellikle büyük kentlerde kiraların başa çıkılamaz boyutta olduğunu ifade etti.

İnsanların yaşadığı kenti terk etmek zorunda kaldığını savunan Kok, "Özellikle İstanbul'da yaşayan emekçiler öncelikle kenar semtlere, daha sonra başa çıkamadıkları için Çerkezköy, Gebze gibi İstanbul dışındaki kentlere taşınmak zorunda kalmakta." dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, önlenemeyen kira artışlarını ilk gündeme getiren milletvekillerinden biri olduğunu, üniversite öğrencilerinin yaşadığı "barınma krizi" ile kiracı-ev sahibi arasında yaşanan sorunların çözümü için Meclis araştırması önergesi verdiğini kaydetti.

Vatandaşların "Sadece kiramızı karşılamak için yaşıyoruz ve çalışıyoruz." dediğini aktaran Kış, barınma sorununun bir an evvel çözülmesini istedi.

"Fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları da eklenince..."

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ise son 3 yıldır dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, pandemi süreciyle arz talep dengesinin bozulduğunu dile getirdi.

Dünyadaki yüksek enflasyondan Türkiye'nin de etkilendiğini belirten Ök, "Maalesef, ülkemizde, küresel sıkıntılara tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları da eklenince daha da ağır bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ortada ekonomik hiçbir gerekçeyle açıklanamayacak afaki rakamları gördük. Bu afaki artışları konut ve ev kiraları fiyatlarında daha da fazla gördük." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vasıtasıyla konut arzını artırmak için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Ök, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

Ök, kampanya kapsamında İstanbul'da 1 milyon 233 bin bağımsız birim için başvuru yapıldığını, uzlaşması sağlanan 108 bin konutun projelendirme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Saadet Partisi, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel kurulda daha sonra Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı.