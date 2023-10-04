TBMM Genel Kurulunda grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi, CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "deprem bölgesinde yaşanan sorunların tespiti ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi", İYİ Parti'nin "öğrencilerin yurt ve barınma konusunda yaşadıkları sorunlar", Yeşil Sol Partinin "emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi" ile CHP'nin "ekonomiye ilişkin alınan kararlar" konularındaki araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda grup önerilerinin ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.