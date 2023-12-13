TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Savunma Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başladı. Toplantıda, diğer kurumların bütçeleri de ele alınıyor.

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun bütçeleri de ele alınıyor.

Bütçeler üzerinde ilk sözü CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı aldı.