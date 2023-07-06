TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Konut kiralarındaki artışlar, unlu mamullerin üretimi ve tüketimi, İstanbul Sözleşmesi gibi konuların araştırılması için yapılan önergeler görüşüldü. Önerilerin kabul edilmemesi üzerine yapılan oylamada CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin, "unlu mamullerin üretimi ve tüketimi", Yeşil Sol Partinin "İstanbul Sözleşmesi" ve CHP'nin "konut kiralarındaki artışlar"a ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine yönelik önerileri ele alındı.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, barınma krizinin seçim bölgesi İstanbul başta olmak üzere tüm kentleri sardığını söyledi.

Kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yoksullar, dar gelirliler, devlet memurları ve emekliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin olumsuz etkilendiğini ve bu artışların altında ezildiğini ileri süren Özçağdaş, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2019 yılında konut kiraları ortalama 1963 lirayken bu yılın mayıs ayı itibarıyla yüzde 707'lik artışla 15 bin 847 lira olmuştur. Ülkemizin çoğunluk çalışanı asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Kiralar minimum 10 kat artmışken asgari ücretin sadece 5 kat artmış olduğunu görüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak kiracılar bir yandan yangın yerine dönmüş mutfaklardaki gıda enflasyonu ile boğuşurken diğer yandan kiralarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Kredi kartı borçlanmasıyla ayı çevirmeye çalışan bu kesimler her geçen gün artan bir borç batağına saplanmaktadır."

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, iktidarın ekonomi politikalarının halkın gerçekliğinden koptuğunu ileri sürerek, bunun en tipik örneğinin ise kira artışları olduğunu belirtti.

Çıkarılan yasaların halkın sorunlarını çözmek yerine ağırlaştırdığını iddia eden Hun, "AKP sözcülerine bakarsanız kiraların yüzde 25 oranında arttırılması, bunun aksini yapanların da yaptırıma maruz kalması gerekiyor. Madem böyle bir kural getirdiniz, yüzde 25 üzeri kira artışı yapan ve yaptırıma maruz bırakılan kişi sayısını kamuoyuna açıklayabilir misiniz? Türkiye'de bu oranın çok üzerinde artışlar hem haneler, hem de iş yerleri için uygulanıyor." dedi.

"Deprem felaketi kira ve ev fiyatlarının yükselmesine sebep oldu"

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 21 yıldır milletin her derdine derman olduklarını, milletten kesintisiz güvenoyu almış bir parti olarak kendilerinin de kira artışlarının farkında olduklarını söyledi.

Milletin sıkıntı çektiği her konuda samimiyetle vatandaşın lehinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerinin ve kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmama gayretinde olduklarının altını çizen Özboyacı, "Bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla beraber bozulan ekonomik düzenin oluşturduğu kira artışları dünyanın birçok ülkesinde büyük bir problem. Gittikçe daralan konut arzının üstüne yaşadığımız büyük deprem felaketi kira ve ev fiyatlarının maalesef ülkemizde daha da yükselmesine sebep oldu." dedi.

Özboyacı, sorunun çözümü için önlemler alındığını ve denetimlerin sıklaştırıldığını ifade etti.

2022 yılında fahiş kira artışlarına dur demek adına yüzde 25 üst sınır uygulaması başlatarak önemli bir tedbiri devreye aldıklarını anımsatan Özboyacı, "Temmuz ayı itibarıyla da inşallah kira sözleşmelerinde bu uygulamayı devam ettireceğiz. Üst sınır uygulaması hukuki yönden kiracıyı koruyacak, oluşabilecek anlaşmazlıklar karşısında ise 1 Eylül'den itibaren arabuluculuk işlemleri başlayacak." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da Anayasa'ya göre barınma hakkının kamusal bir hak olduğunu ancak artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'de her geçen gün ev sahibi olma olasılığının zayıfladığını söyledi.

Arslan, "Türkiye tarihinde ilkler yaşanmaya başlandı ve artık kiracılar açık artırmayla emlakçılarda toplanıyor. Kim fazla verirse konut o kişiye kiralanıyor." dedi.

Yapılan oylamada CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi 11 Temmuz Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.