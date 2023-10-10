TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Öneriler arasında Türk adaletine güvenin sarsılması, 10 Ekim gar katliamının tüm boyutlarıyla araştırılması, Akkuyu Nükleer Santrali ve Meclis'in gündem ve çalışma saatlerine ilişkin konular yer alıyordu.

TBMM Genel Kurulunda CHP, Yeşil Sol Parti ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda İyi Parti'nin "Türk adaletine güvenin sarsılması", Yeşil Sol Parti'nin "10 Ekim gar katliamının tüm boyutlarıyla araştırılması", CHP'nin "Akkuyu Nükleer Santrali" ve AK Parti'nin "Meclis'in gündem ve çalışma saatlerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin önerisi üzerinde konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak, hala bir iddianame hazırlanmamasının ve dosyadaki gizlilik kararının nedenini sordu.

Cinayet günü nöbetçi Cumhuriyet savcısının adli işlemleri başlattığını, daha sonra bu savcı yerine bir başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini anlatan Türkoğlu, yaklaşık 7 ay sonra yeni bir başsavcı vekilinin koordinatör olarak atandığını ve olayın başındaki nöbetçi savcının tekrar görevlendirildiğini söyledi. Türkoğlu, "Dosyadaki bu denli savcı hareketliliği normal midir? Konunun bütün boyutlarıyla araştırılarak aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için yargı ve emniyetin titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Arslan, "Muhalefet partilerinin hukuki süreci devam eden olayları sürekli Meclis gündemine getirme çabasını kabul mümkün değildir. Bizim Türk yargısına, hukuk sistemimize olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Ankara Garı önünde barış talebini dile getirmek için toplanan onlarca vatandaşın terör saldırısıyla hayatını kaybettiğini anımsattı.

Olayın örtbas edildiğini iddia eden Düşünmez, "Katliamı barbar bir terör örgütü olan IŞİD militanları yaptı ancak bu katliamın araştırılmasının önüne sekiz yıldır AKP-MHP iktidarı engeller koyuyor. Dosyaya baktığımızda avukatların bütün taleplerine rağmen hiçbir kolluk görevlisi tanık olarak dinlenmedi. Devlet Denetleme Kurulu raporları, bakanlıkların istihbarat raporları dosyala eklenmedi." görüşünü savundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, bu tür saldırıların milletin birlik ve beraberliğini hedef aldığını ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada Akkuyu Nükleer Santrali'nin sakıncalarına ilişkin daha önce uyarılarda bulunduklarını, olası bir deprem veya kazada Mersin'in haritadan silinme tehlikesi olduğunu söyledi.

Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali'nde Türkiye'nin bir hissesinin olmadığını, dünya piyasasının 4 katından daha pahalı 15 yıl elektrik garantisi verildiğini öne sürerek "AK Partililerin kendi şirketi olsa asla böyle bir sözleşmeyi imzalamazlar. Bu şirketin ortaklarından kaçı Türk? Bir tek Türk bile yok. Tesiste 5 bin Rus görevli var. Bunların içerisinde asker, istihbarat görevlisi var. 500 bin Suriyeli, Afgan, Iraklı, şimdi de 5 bin Rus. Bu bir güvenlik sorunudur, bir ülke için utanç meselesidir." görüşünü savundu.

Öte yandan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, diğer siyasi parti gruplarının da İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili genel görüşme talebi olduğunu öğrendiklerini aktararak, bugün verdikleri "İsrail işgalinin sona ermesine" ilişkin genel görüşme önergelerini geri çektiklerini bildirdi.

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, ortak önergenin kabul edilmesi halinde perşembe günü İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacak.

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin kabul edilen grup önerisi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalan 3 üyelik için seçime geçildi.

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