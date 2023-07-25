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TBMM Genel Kurulunda CHP'nin KDV ve ÖTV artışlarına ilişkin verdiği önergesi reddedildi

Politika Haberleri

CHP, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi. TBMM Genel Kurulu'nda bu önergenin görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonucunda önerge reddedildi. - ANKARA

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin KDV ve ÖTV artışlarına ilişkin verdiği önergesi reddedildi.

CHP, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önerge verdi. TBMM Genel Kurulu'nda bu önergenin görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin sonucunda önerge reddedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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