TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

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TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV", HDP'nin "yaşlı ve emekli aylıkları" ve CHP'nin "Türkiye'deki Suriyeli nüfusu ve Hatay'ın sorunları" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülerek gündeme alınması önerileri, ayrı ayrı görüşüldükten sonra yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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