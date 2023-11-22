TBMM Genel Kurulunda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisinin 'Türkiye'den İsrail'e deniz yoluyla yapılan taşımacılığın mahiyeti, miktarı ve Gazze'de yaşananlar üzerindeki etkisi', İYİ Parti'nin 'narenciye üretiminde yaşanan sorunlar', HEDEP'in 'kara para aklama', CHP'nin 'Batı Karadeniz'in kıyı kentlerinde meydana gelen sel felaketi' konusundaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "Türkiye'den İsrail'e deniz yoluyla yapılan taşımacılığın mahiyeti, miktarı ve Gazze'de yaşananlar üzerindeki etkisi", İYİ Parti'nin "narenciye üretiminde yaşanan sorunlar", HEDEP'in "kara para aklama", CHP'nin "Batı Karadeniz'in kıyı kentlerinde meydana gelen sel felaketi" konusundaki araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, İsrail destekçisi firmaların boykot edildiği bir dönemde İsrail'le olan ticari ilişkilerin gözden geçirilmediğini; Türkiye limanlarından kalkan 300'den fazla geminin ve sayıları 100'ü bulan kargo uçağının İsrail'e ham petrol, yakıt, gıda, demir çelik, çimento, tekstil ve benzeri ürünleri taşıdığını dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği rakamlarına göre, İsrail'in kullandığı çeliğin yüzde 65'inin Türkiye tarafından tedarik edildiğini belirterek, "Kahve ya da kola çocukları öldürmüyor ama bu çelikle imal edilen silahlar binlerce çocuğu öldürdü. Biz Meclis olarak böyle bir konuyu araştırmayacağız da ne iş yapacağız?" diye sordu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Türkiye'nin ilk andan bu yana ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması şeklinde iki aşamalı bir politika izlediğini belirterek, bu çabaların sonucu olarak bugün 4 günlük bir geçici ateşkes sağlandığını söyledi.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin 74 yıllık bir geçmişi bulunduğunu dile getiren Önen, "Bu 74 yıl boyunca hepimizin bildiği gibi birçok inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. İlişkilerimizde yaşanan bu inişler hep İsrail'in Filistin'e yönelik zalim tutum ve uygulamalarından kaynaklanmıştır. Türkiye hiçbir zaman Filistin devletini ve haklarını savunmaktan geri durmamıştır, ödün vermemiştir ve bugün de bu durumdan farklı bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli'de şiddetli yağmur, fırtına ve sel sonucu 227 iş yerinin hasar gördüğünü belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hasarını belgeleyen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar 12 ay geri ödemesiz kredi verileceğinin açıklandığını anımsattı.

Ertuğrul, hasar gören işletmelerin büyük bölümünde faturalandırma mümkün olmayacağı için belgelendirmenin de mümkün olmadığını bu nedenle bu esnafa da yardımda bulunulması gerektiğini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın afet gerçekleşmesinden hemen sonra bölgeye saat 02.30'da intikal ettiğini, süreci başından sonuna takip ettiğini anlatarak, Yerlikaya afet bölgesindeyken acil yardım ödeneğinin hesaplara aktarılmaya başlandığını anlattı.

Genel Kurulda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.