TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda İYİ Partinin "çiftçilerin sorunları", HDP'nin "Marmara Denizi'ni kirleten sebeplerin ortadan kaldırılması" ve CHP'nin "kamu bankalarının kullandırdıkları kredilere" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, çiftçilerin çok zor durumda olduğunu ileri sürdü.

Erel, "Gelen zamlarla birlikte, artan girdi maliyetleriyle, mazot fiyatıyla, tohum fiyatıyla, gübre fiyatıyla, elektrik faturalarıyla mücadele eden ve artık bir çıkar yol bulamayan, icralardan dolayı traktörünü satmak zorunda kalan, hayvanını kesmek zorunda kalan, sabah namazıyla çilesi başlayıp yatsı ezanına kadar çilesi devam eden elleri nasırlı çiftçilerimiz mutsuz ve çaresiz durumda." diye konuştu.

BDDK verilerine göre çiftçilerin bankalara olan borcunun 2022 Mart ayında bir önceki yıl mart ayına göre yüzde 33 oranında artarak 187 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Erel, bu rakamın 2022 sonu itibarıyla 190 milyar liraya ulaştığını, takibe alınmış borç miktarının ise 4 milyara yaklaştığını belirtti. Ayhan Erel, "Çiftçilerimizin çoğu borçlarına takla attırarak hayatlarına devam etmektedir. Devlet bankalarına da kredi kullanmak için tarlalarının tamamını ipotek vermektedirler. Ancak verdikleri teminatlar ile almak istedikleri krediler yeterli gelmemektedir." dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise partisinin grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nin kirlenmesinde Ergene Havzası'nda kurulan sanayi tesislerinin çok büyük etkisi olduğunu söyledi.

Marmara Denizi'nin içinde canlı yaşayamayacak hale dönüştüğünü savunan Turan, "Şu anda Marmara'nın bazı bölgelerinde canlı hayatı tam olarak ortadan kalkmış durumda. Sanayi tesislerinin kar hırsı, belediyelerin bu konudaki umursamazlığı devam ettiği sürece Marmara'nın kaybı içten bile değildir." görüşünü dile getirdi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kamu varlıklarının özelleştirme adı altında yok pahasına satıldığını, iktidarın bununla yetinmeyerek Hazine arazilerini sattığını, daha sonra da Merkez Bankasının 120 milyar dolarını çarçur ettiğini öne sürdü.

Hazinenin alarm verdiğini iddia eden Karabat, "Gittiğiniz Rusya'dan, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Azerbaycan'dan emanet para dilendiniz. Ülkeyi rezil ettiniz, itibarımızı beş paralık ettiniz, ülkeyi 5 sente muhtaç ettiniz. Sürekli beka diyorsunuz ya işte esas beka meselesi budur." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin Türkiye ekonomisini 4 kat büyüttüğünü belirterek, "Eğer yetim hakkı yenseydi bu ülke büyümezdi. Muhalefetin iddiaları doğru olsaydı dünyanın en büyük 10 projesinden 6 tanesi Türkiye'de şu anda inşa edilmezdi, savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşamazdık, 28 bin kilometre bölünmüş yol yapılmazdı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda ayrı ayrı görüşülen CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.