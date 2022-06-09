TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Haberler

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

Partisinin "eğitimde fırsat eşitsizliği"ne yönelik önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, eğitimin, bir insanın doğduğu yeri ve şartları kaderi olmaktan çıkartan fırsat olduğunu söyledi.

Sunat, devletin, her bir çocuğuna fırsat eşitliği çerçevesinde erişilebilir, nitelikli, adil, kapsayıcı, sürdürülebilir eğitim ve eğitim ortamı sunmakla yükümlü olduğunu belirterek, "20 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı olarak yanlış, sorumsuz ve liyakatsiz yönetiminizle hem eğitimi mahvettiniz hem de ekonomiyi yerle bir ederek ortaya derin yoksulluğu çıkardınız. Her konuda olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitsizliği ile çocuklarımızın geleceğini kararttınız. Fırsat eşitliğini bize Cumhuriyet sağlamıştır. Çocuklarımızın elinden Cumhuriyet'in imkanlarını almaya hakkınız yok." dedi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül de eğitimle birlikte cinsiyet, etnik kimlik, inançsal kimlik konularında eşitsizlikle karşı karşıya olduklarını ileri sürdü.

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da eğitimin kamu-özel ayrımına sürüklendiğini, bu bakımdan eğitimin içerik ve donanımının sorunlu hale geldiğini savundu.

Bu sorunların eşitsizliğe zemin hazırladığını iddia eden Özcan, "Eğitim alanında kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen sorunu var. Atama bekleyen pek çok öğretmen ve öğretmensiz çok fazla okul var. Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmen istihdamıyla sistemin açığını kapatmış gibi yapıyor. Ülkemizde her geçen gün derinleşen eğitimde fırsat eşitsizliğinin araştırmasını isteyen bu önergeyi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına dönük önemli bir adım"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de AK Parti iktidarları döneminde eğitime erişimde çok önemli adımlar attıklarını, bu amaçla fırsat eşitliğini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Öğretmen sayısını 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkarttıklarının altını çizen Maviş, 350 bin yeni derslik yaparak derslik sayısını 600 binin üzerine taşıdıklarını, derslik başına düşen öğrenci sayısını 20'lerle, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da 15 civarında sınırlandırdıklarını söyledi.

Maviş, şunları kaydetti:

"AK Parti döneminde bilim sanat merkezlerinin sayısını 18'den 350'ye çıkarttık. Okullarımızda 2 bin 791 spor salonu varken 11 binin üzerinde spor salonu yaptık. Kütüphane sayımızı 14 binden 500 bine ulaştırırken 4 bine yakın Z-kütüphane kurduk. Laboratuvar sayımızı 20 binden 53 bine, pansiyon sayımızı bin 500'den 3 binin üzerine çıkarttık. 15 bin 539 tasarım ve beceri atölyesi açtık. Okullarımızı internet ve akıllı tahtalarla donattık. Şimdi de inşallah 3 bin anaokulu açmak suretiyle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına dönük önemli bir adımı daha atmış olacağız."

Müzakerelerin ardından İYİ Parti'nin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin "üretici maliyetlerinin artışı ve hayat pahalılığı" ve CHP'nin "yanan orman alanları" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.