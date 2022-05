TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" ile ilgili verdiği önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde söz aldı.

Sorunun yaklaşık 4 milyon 700 bin kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini belirten Usta, "Bu konu dün Genel Başkanımız sayın Meral Akşener tarafından da grup toplantısında bütün hesabı kitabı yapılmış, iyi çalışılmış bir çözüm önerisiyle toplumla paylaşıldı." dedi.

İYİ Parti olarak bu çalışmayı yaparken bazı temel ilkelerle hareket ettiklerini dile getiren Usta, bu ilkelerin başında hakkaniyetin tesisinin geldiğini vurguladı.

Konuyu bir sosyal yardım olarak değil, bir hak kaybının giderilmesi şeklinde ele aldıklarını anlatan Usta, meselenin sosyal kaynaklarla karşılanmasının da kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Hayata geçirilecek uygulamadan kaynaklı mali yükün, sosyal güvenlik üzerinden değil, bütçe tarafından oluşturulacak özel kaynaklarla karşılanmasının da önem taşıdığını anlatan Usta şöyle devam etti:

"Düzenlemenin basit ve anlaşılabilir olması lazım. Bu düzenleme için 'Sadece şu vakte kadar müracaat edenler faydalanır. Ondan sonra müracaat edenler faydalanmaz.' şeklinde insanları panik halinde hareket etmeye sürükleyecek bir düzenleme olmaması lazım. Yaş sınırı nedeniyle beklemek durumunda olan hiç kimsenin paniklemesine ihtiyaç yok. Bugüne kadar AK Parti hükümetleri bu konuyla ilgili olarak bir tane doğru düzgün hesap ortaya koymamıştır. Varsa hesapları çıksın söylesinler. Öngörülen yıllık maliyet, hazine garantileri kapsamında ödediğimiz ama geçmediğimiz köprüler, yolların yıllık maliyetinden daha az olacaktır."

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da EYT'nin toplumda adı en çok bilinen bir kısaltma olarak karşılarında durduğunu ileri sürdü.

EYT'lilerin güçlü bir örgütlenme ile seslerini herkese duyurduğunu ifade eden Kenanoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuya 'erken emeklilik' tanımı getirdi ancak muhtemelen seçime yakın bir zaman içerisinde EYT'lilere yönelik kademeli de olsa bir düzenleme yapılacak gibi gözüküyor." dedi.

"EYT'lilerin sesini Mısır'daki sağır sultan duydu AKP duymadı"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da 1999'da çıkarılan yasayla birlikte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışanların büyük mağduriyet yaşamaya başladığını savundu.

Çıkarılan yasayla 4447 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesinin, yaşanan mağduriyetin temelini oluşturulduğunu ileri süren Barut şöyle konuştu:

"Çalışanlar, çıkarılan bu yasayla büyük bir mağduriyet yaşadı ve kazanılan haklarının da gasbedilmesine neden oldu. Bir yasa toplum yararına olması ve insanların mağdur edilmemesi için çıkarılır ama bu yasa bu gerçeği maalesef ortadan kaldırdı. EYT'li yurttaşlarımızın bugün yaşadıkları asla ve asla kader değildir. Olsa olsa bir mahkumiyettir. EYT'lilerin istediği, yasanın geriye dönük değil çıkış tarihinden itibaren uygulanmasıdır. EYT'lilerin sesini Mısır'daki sağır sultan duydu ama AKP iktidarı duymadı. Eğer siz duymuyorsanız onlar seslerini 15 Mayıs'ta İstanbul'da milyonlarca EYT'linin katılımıyla yapacağı mitingde duyuracak."

"Sosyal güvenlik alanı üzerine de kafa yoruyoruz"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ise göreve geldikleri günden beri milletin sorunları, talepleriyle ilgilendiklerini; bu sorun ve taleplerin önündeki engelleri ortadan kaldırmak üzere gayret ortaya koyduklarını söyledi.

Milletten yetki aldıktan sonra ilk yaptıkları işin, emeklilerin sorunları ile ilgilenmek ve onların standardını yükseltecek düzenlemeleri hayata geçirmek olduğunun altını çizen Yegin şunları kaydetti:

"Bu alanda çok önemli reformları hayata geçirdik. Ayrıca Türkiye'nin her meselesi, hükümetimizin ve ittifakımızın meselesidir. Milletimizin her talebini gerçekleştirmeyi arzuladığımız ve bunun için canla başla çalıştığımız bir gerçektir. Burada sosyal güvenlik alanına dair meselelerin, taleplerin üstü örtülmeye çalışılıyor izleniminin oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'nin imkanları ve şartlarını dikkate alarak her sorunu çözme gayretinde olduğumuz gibi sosyal güvenlik alanı üzerine de kafa yoruyor, çalışıyor ve sorumlu siyaset anlayışı ile karar aşamasındaki meseleleri, talepleri siyasete malzeme etmeden sorumluluk hassasiyetiyle kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Görüşmeler sonrasında öneri kabul edilmedi.

CHP'nin "eczacıların yaşadığı sorunlar", HDP'nin "Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği" ile ilgili verdiği araştırma önergelerinin, bugün ele alınmasına dair grup önerileri de reddedildi.

Grup önerilerinin ardından, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.