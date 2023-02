TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İyi Parti'nin "Üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredileri", HDP'nin "Nepotizm sonucu ortaya çıkan kadrolaşma ağının yarattığı tahribatın araştırılması" ve CHP'nin "Yürütme organının Meclis üzerindeki vesayeti" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri, kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, 50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi gündemin ilk sırasına, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi ise ikinci sıraya alındı.

Genel Kurul, 28 Şubat'a kadar salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 24.00'e kadar çalışacak.

"Gençler, 1950'nin 14 Mayıs'ında olduğu gibi 'yeter' diyecek"

İyi Parti Grup önerisi üzerine konuşan Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, okulların açık olduğu 14 Mayıs'ta seçimin yapılmasını eleştirerek, "İktidar gençlere adeta 'oy kullanmayın' diyor." ifadelerini kullandı.

Gençlere, okudukları ilde seçmen olmalarını öneren Örs, bu süreci kaçırmaları durumunda, ikametgah adresinin bulunduğu şehre onları ücretsiz olarak götürmeyi İYİ Parti olarak taahhüt ettiklerini belirtti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Avrupa'daki bazı ülkelerdeki yurt kapasitelerini paylaştı.

İspanya'da 91 bin, Almanya'da 291 bin, Fransa'da 365 bin, İngiltere'de 550 bin, Hollanda'da 113 bin yatak kapasitesi varken Türkiye'de sadece kamunun sunduğu yatak kapasitesinin 800 bin; özel, kamu ve üniversitesinin sunduğu toplam yatak kapasitesinin ise 1 milyon 100 binin üzerinde olduğunu bildirdi.

Eğitim maliyetlerini azaltacak her adımı attıklarını ve öğrencilerin de her seçimde bütün bu yapılanların karşılığı olarak AK Parti'ye güçlü destek verdiğini söyleyen Maviş, "14 Mayıs'ta da öğrenciler her birinize bir kez daha 1950'nin 14 Mayıs'ında olduğu gibi 'yeter' diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Anayasa literatürüne bakıldığında "sert kuvvetler ayrılığı" tabirinin parlamenter sistem için değil başkanlık sistemi için kullanıldığını anlattı.

Aydın, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmekle birlikte tamamen millet iradesine dayalı, yasamayı, yargıyı, yürütmeyi güçlendirerek, karşılıklı eş güdümü sağlayacak bir pozisyona getirdi." dedi.

"Diyorsunuz ki '6 partinin genel başkanları imza vermeden, tamam demeden Cumhurbaşkanı etkisiz, yetkisiz olacak'. Böyle bir yöntem kabul edilebilir mi?" diye soran Aydın, "Bir taraftan yüzde 50+1 oy alacak ama öbür taraftan sayın parti genel başkanları 'senin yetkin yok, ben ne dersem o' diyecek. Halk kime oy veriyor? Cumhurbaşkanına. Onun için ne yaptığımızı çok iyi bilelim." diye konuştu.

"Hala bu ucube sistemi savunuyorsunuz"

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, demokrasinin temelinin istişare ve uzlaşma olduğunu vurguladı.

"Memleketi batırdınız hala bu ucube sistemi savunuyorsunuz" diyen Erkek, "Şu anda koalisyon yok mu? AK Parti, MHP, Vatan Partisi, BBP koalisyon değil mi?" diye sordu.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Biz Cumhur İttifakı'yız. 'İttifak' kavramıyla 'koalisyon' veya 'ortaklık' kavramları bambaşka kavramlardır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin temel milli meselelerinde bir mutabakat ve işbirliği ittifak halidir ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığını düşündüğümüz tehdit ve tehlikelere karşı bir ve beraber hareket etme halidir." diye konuştu.

Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine geçildi.