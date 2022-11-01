TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İyi Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM Başkanlık Divanı'nın, 26 Ekim'deki toplantısında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üye seçimine ilişkin alınan kararı okuttu.

Başkanlık Divanı'nda, RTÜK'te üyeliğin, görev süresinin bitmesi hali dışında başka herhangi bir nedenle boşalması durumunda, boşalan üyeliğin siyasi parti grupları arasındaki dağılımı yapılırken üyeliğin boşaldığı tarihin esas alınması konusunda ilke kararı alındığı, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nın toplantıya çağrılmasının gündeminde RTÜK üye seçiminin bulunmadığını belirterek usul tartışması açılmasını talep etti.

Usul tartışmasında lehte söz alan TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, seçim gününde Meclis aritmetiğinin dikkate alınamayacağını söyledi.

"RTÜK üye seçimi konusunda objektif tek kriterin, üyelikte boşalmanın yapıldığı tarih" olduğunu belirten Gazel, kanun koyucunun iradesinin de üyeliğin boşaldığı tarihteki Meclis aritmetiğinin dikkate alınması gerektiği yönünde olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise AK Parti'nin, RTÜK'te zaten çoğunluğunun bulunduğunu hatırlatarak, "Bu üyeliğe tenezzül etmeniz, bu entrikalar Meclis'e yakışmıyor." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "AK Parti sözcülerinin hakkın iadesinden yana bir tavır sergilemek yerine çalınan minareye kılıf arama gayretleri üzüntümü katbekat arttırdı." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Başkanlık Divanı kararı kabul edildi.

"Kadıyı kadıya şikayet edemeyiz"

Genel Kurulda daha sonra siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, partisinin, "RTÜK'ün siyasi ve taraflı kararlar vermesinin engellenmesi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerisi üzerinde söz aldı.

Dervişoğlu, "RTÜK üye seçimi 1 Temmuz esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecekse 1 Temmuz ile 5 Temmuz arasındaki süreçte dahi bu RTÜK üyeliği doğrudan doğruya İyi Parti'nin hakkı oluyor." dedi.

Dervişoğlu'nun, TBMM Başkanlığının tutumunu eleştirerek, "Anadolu'da bir tabir var, 'Anamızı belleyen kadıysa ne yapacağız?' Kadıyı kadıya şikayet edemeyiz." sözüne bazı milletvekilleri tepki gösterdi.

Karşılıklı laf atmaların üzerine sözlerini sürdüren Dervişoğlu, "Siyasi ketenperelerle, siyasi manevralarla ve entrikalarla elde ettiğiniz şey yalnızca bir RTÜK üyeliği. Bu üyelik, AK Parti'nin başını göğe eğdirecekse buyurun sizin olsun ama bu üyelik yüzünden, Meclis'in hoşgörü ortamına zarar verecek ve TBMM'nin insicamını ortadan kaldıracaksınız." ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, RTÜK'ün, siyasi ve taraflı kararlar aldığını savunarak, "RTÜK, iktidarın propaganda aygıtı haline dönmek istemeyen televizyonların üzerinde adeta Demokles'in kılıcı gibi duruyor. RTÜK, verdiği cezalarla muhalif yayın yapan televizyonların susturmak istiyor. " diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise AK Parti sıralarını işaret ederek, "Siyaseten gaspçısınız, hak yiyorsunuz, hukuku çiğniyorsunuz." dedi.

AK Parti'nin, RTÜK ile medyayı dizayn ettiğini ve cezalandırdığını ileri süren Sertel, "RTÜK'ü, RTÜK olmaktan çıkardınız, 'Recep Tayyip üst kurulu' yaptınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nun konuşmasında Meclis kürsüsüne yakışmayacak sözler sarf ettiğini belirterek, "Bir kadın ve milletvekili olarak kendisini kınıyorum." dedi.

Kamuoyunun eksiksiz, tarafsız ve doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunmasının, demokrasi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Gökcan, "AK Parti iktidarları döneminde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk basınının zenginleşmesini, çeşitlenmesini, daha demokratik ve özgürlükçü bir yapıya kavuşmasını sağladık." diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerinin, "RTÜK'ün 'taraflı' ve 'adaletsiz' davrandığı" iddiasının doğru olmadığını ifade eden Gökcan, "RTÜK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre görevini yapıyor. Bu yasa yüce Meclis'in çatısı altında milletin iradesiyle kanunlaştı. Dolayısıyla bir kişinin ya da RTÜK Başkanı'nın keyfine göre karar alması söz konusu değil. RTÜK, kanalları muhalefetin dediği gibi 'yandaş' ya da 'muhalif' olarak ayırmıyor. Tam tersine bu ayrımı muhalefet yapıyor. RTÜK'ün yapısı ve karar alma şekli gayet açık. Parti kontenjanından seçilen üyelerden oluşan RTÜK, kararlarını kurul toplantılarında alıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"Müsavat Bey'in sözlerini kullanmaktan haya ediyorum"

Yerinden söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'na tepki göstererek, "Bu Meclis, bir erkek meclisi değil. Burada yalnızca erkekler yok, biz kadınlar da varız. Müsavat Bey'in sözlerini kullanmaktan haya ediyorum. Bu kadar korkunç, cinsiyetçi bir cümlenin Meclis'te kullanılmasını kabul etmiyoruz. Bu sözleri kınıyorum ve bunu protesto ediyorum." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Beştaş'a, "Ben cinsiyetçi bir adam değilim, cinsiyetçi bir adam olsam sizin reddettiğiniz İstanbul Sözleşmesi'ni savunmazdım." karşılığını verdi.

Kullandığı bazı kelimelerin maksadını aşan biçimde yanlış anlaşıldığını belirten Dervişoğlu, "Tavrımla, tarzımla, üslubumla, yaşam görüşümle bağdaşmayacak bir kelam sarf ettiğimi hissettim. Bu hissiyat içinde birilerinin gönlü de kırılmış olabilir. Benim için aslolan kırılmış gönülleri tamirdir. Cinsiyetçilik olarak anlaşılmaması icap eden bir deyimi, tabiri, mademki öyle anlayalar da var, onların tamamından özür diliyorum. Bir kız evlat babasıyım, aynı zamanda genel başkanı kadın olan bir partinin mensubuyum. Bu beyanımdan ötürü yüce Meclis'ten ve kadınlarımızdan, milletvekili arkadaşlarımızdan özür diliyorum." açıklamasını yaptı.

İYİ Parti'nin yanı sıra CHP'nin "Türkiye'de son 20 yılda yapılan özelleştirmelerin kamu yararına yeniden gözden geçirilmesi", HDP'nin, "kadın gazetecilerin maruz kaldığı sorunlar" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sırasına alındı.

Bu arada CHP grup başkanvekillerince verilen, Kamu İhale Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi de kabul edilmedi.