TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi Politika Haberleri TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin "polislerin çalışma şartları", HDP'nin "yolsuzluk", CHP'nin "enflasyon" konularında verdiği araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına ilişkin önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda daha sonra "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Kaynak: AA / Politika Halkların Demokratik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Politika Haberler

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