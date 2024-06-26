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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Saadet Partisi rezerv yapı alanı ilanını eleştirirken, İYİ Parti uyuşturucu madde kullanımına ilişkin tedbirlerin alınmasını istedi. DEM Parti enflasyon konusunda görüş bildirirken, CHP üniversitelerin rektör seçim usullerinin yeniden belirlenmesini talep etti.

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Saadet Partisinin "rezerv yapı alanı ilanı", İYİ Partinin "Uyuşturucu madde kullanımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınması", DEM Parti'nin "Enflasyon" ve CHP'nin "Üniversitelerin rektör seçim usullerinin yeniden belirlenmesi" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde konuşan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde ilan edilen rezerv alanları eleştirdi.

Bölgede, rant geliri yüksek yerlerde vatandaşın hafif ve orta hasarlı binalarının olduğunu belirten Çalışkan, "Bir camı kırılmamış eve 'biz buraları yıkacağız' diyorsunuz. Bu ülke, bu kadar zengin değil. Başka bir belirsizlik de şu, insanlar evine geçmiş, 'tahliye edeceğiz, çıkın' diyorsunuz. Neye göre yıkacaksınız? Kime sordunuz? Hangi alan istimlak edilecekse oradaki ahaliye sorulur." diye konuştu.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için başta aileler olmak üzere, ilgili bakanlıklara büyük görev düştüğünü söyledi.

Uyuşturucu tedarikçilerinin, baronların üzerine gerektiği kadar gidilmediğini savunan Aydın, cezaların caydırıcılığı konusunda da eleştirilerde bulundu. Aydın, "Uyuşturucu kullananları görüp polise ihbar eden duyarlı vatandaş, suçluların yakalandığını görmekte fakat 2-3 saat sonra ise serbest bırakıldığına şahit olmaktadır. Bu durum, vatandaşın devlete olan güvenine balta vurmakta." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, emeğiyle geçinen milyonlarca vatandaş için hayatın çok daha zorlu bir sürece girdiğini söyledi. Açlık sınırının mayıs ayında 18 bin 969 liraya çıktığını belirten İrmez, "İktidarın, haziran ayında asgari ücrete zam yapmaması akılla, vicdanla açıklanabilecek bir durum değil." dedi.

İrmez, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir oranda belirlenmesi ve asgari ücretin Türkiye'de temel ücret olmaktan çıkarılması için Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasının elzem olduğunu dile getirdi.

"Atanan rektörlerin bilimsem liyakate sahip olmadıkları görülmekte"

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Anayasa Mahkemesinin 6 yıl sonra rektör atamalarının kanun hükmünde kararnameyle (KHK) düzenlenemeyeceğini karara bağladığını söyledi.

Bu kararla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yasasında KHK ile yapılan değişikliğin üniversitelerin, bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişilikleri olduğuna dair Anayasa maddesine aykırı olduğunu ifade eden Özçağdaş, "Söz konusu KHK çerçevesinde yapılan rektör atamalarında, YÖK'ün aday gösterme kriterleri ve süreci kamuoyuna açık olmamıştır. Atanan rektörlerin çoğu zaman bilimsel liyakata sahip olmadıkları, atandıkları kurumda geçmişte öğretim üyesi olarak çalışmadıkları, yönetim tecrübelerinin olmadığı görülmektedir." şeklinde konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ise Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararının usule ilişkin olduğunu söyledi. Anayasa'nın 130. maddesi gereği, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından, dekanların ise YÖK tarafından seçilerek atandığını dile getiren Hülagü, "Adayların tespit usulü dışında rektör atama konusunda cumhurbaşkanının yetkisiyle ilgili herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Yine iddia edildiği gibi Yükseköğretim Kurulu üyelerinden bir kısmının Üniversitelerarası Kurul tarafından seçilmesi usulünde esasa ilişkin değişiklik de yapılmamıştır. Dekan atamaları konusunda da cari usul halen geçerlidir." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Danışma Kurulu kararı

Öte yandan Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde, Genel Kurul yarın çalışmayacak.

Grup önerilerinin ardından, Genel Kurulda daha sonra kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA / Politika

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