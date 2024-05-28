TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "telefon dolandırıcılığı", İYİ Parti'nin "tarım sektörünün sorunları", DEM Parti'nin "cezaevlerinde tedavi hizmetlerine erişim" ile CHP'nin "mesleki eğitim" konularına ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, telefon dolandırıcılığından kaynaklanan sorun ve mağduriyetlerin giderek arttığına dikkati çekti.

Telefonda kendilerini Cumhuriyet savcısı veya emniyet müdürü olarak tanıtan dolandırıcıların, terör örgütlerini bahane ederek vatandaşlardan para talep ettiklerini anlatan Özbudun, şunları kaydetti:

"Ceza yargılamalarında temel bir kural vardır. Bir şahsa yönelik suç isnadı olduğunda isnat sahibi iddiasını ispatla yükümlüdür. Ne var ki Türkiye'de uzun zamandan beri ispat yükümlülüğü tersine çevrilmiştir. Bir şekilde hakkında ceza davası açılan masum bir yurttaşımız, kendisinin masum olduğunu kanıtlamaya mecbur kılınmaktadır. Bu, bu tür dolandırıcılıkları tetikleyen sebeplerden biridir. Diğeri ise kişisel verilerimiz maalesef herkesin elinde dolaşmaktadır. Anayasamız bunu güvence altına aldığı halde ne yazık ki anayasasızlaşmış bir toplumda yaşadığımız için kişisel verilerimizin de korunmadığı bir sistemde yaşıyoruz. Böylece telefon dolandırıcıları hedeflerine hızla ulaşabilmektedir."

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, devletin bakanlarının bile telefon dolandırıcılığı konusunda mağduriyet yaşadığı bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, "Herhangi bir siyasi unvanı ve sıfatı bulunmayan sıradan vatandaşların mağduriyetlerinin de seri çözülebilmesi için böyle bir komisyonun faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez de yurt içinde ve yurt dışında organize olan kişilerce tümüyle korkutma, baskı altına alma veya aldatma niyeti üzerine kurulu nitelikli dolandırıcılık suçlarının Türkiye'de gün geçtikçe arttığını savundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Saadet Partisinin önergesini desteklediklerini ve 'kabul' oyu vereceklerini bildirdi.

"2023'te 21 bin kişi yakalanmıştır"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Dolandırıcılık suçunun 2016 yılında katalog suçlar kapsamına alındığını aktaran Çelik, "2023'te 18 bin 655 olay meydana gelmiş, 21 bin kişi yakalanmış; 2024 yılının 4 aylık döneminde bu nitelikte 3 bin 418 olay meydana gelmiş, bu olaylara karışan 5 bin 300 kişi de yakalanmıştır. Ayrıca, 2023 yılında dolandırıcılık suçu işleyen örgütlerin çökertilmesi amacıyla 121 planlı operasyonla 1609 kişi yakalanmış, 2024 yılında ise 108 planlı operasyonla 1056 kişi yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.

Telefon ve internet dolandırıcılığı ile bilişim suçlarına yönelik mücadelenin ciddi şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Çelik, "Bu suçların sıfırlanması konusunda ciddi mücadelemiz devam etmekte, bugün dünya ölçeğinde en düşük düzeydedir. Devlete ve hukuk devletine olan güvenimizi mutlaka muhafaza etmemiz ve bu kararlı mücadeleye destek olmamız lazım." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de görüşüldü.

Gökçek, uzmanların açıklamalarına göre, Türkiye'de ruhsatsız silah sayısının, ruhsatlı silah sayısını geçtiğini öne sürerek, bu sorunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Gökçek, "Neredeyse her gün ruhsatsız silahların kullanıldığı bir şiddet olayına maruz kalıyoruz. Nasıl oluyor da 17 yaşındaki bir çocuk dahi 10 bin lira karşılığında İstanbul'un ortasında ruhsatsız bir silah edinebiliyor?" diye sordu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise ruhsatsız silah kullanımı konusunda yasal bir düzenleme hazırlığı yapıldığını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızla beraber bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmaktadır. Ruhsatsız silah, silahın tetiği, kabzası, iğnesi, horozu gibi bütünüyle ilgili daha teferruatlı bir çalışma yapılıyor." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.