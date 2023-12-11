TBMM Genel Kurulunda Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, oturumun başında yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin insanlığın ihtiyaç duyduğu duyguları dünya siyaset tarihine üst hukuk normu olarak kazandırmış bir metin olduğunu söyledi.

Beyannamenin ilk maddesinin "İnsanlar özgür, eşit ve hak sahibi olarak doğarlar. İnsanlar birbirlerinin kardeşi olarak hareket etmek durumundadırlar." şeklinde olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İlk maddesi bile bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu fevkalade önemli bir hukuk metnini ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki bu 75 yıllık süre içerisinde bu metnin fevkalade iyi hazırlanmış cümlelerine rağmen insanlık, insan hakları, insanlık onuru bakımından ağır bedeller ödemiştir. Güney Afrika'da, Ruanda'da, Latin Amerika ülkelerinde, Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da, dünyanın birçok yerinde, Srebrenitsa'da büyük insani dramlar yaşanmış, insan hakları ihlallerinin yaşandığı çok açık insanlık suçları işlenmiştir. Ne yazık ki bugün de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalanmasının 75 yıl sonrasında bizim coğrafyamızda, Filistin topraklarında, Gazze'de ağır insanlık suçları işlenmektedir. Biz burada konuşurken Gazze'nin şehirlerinin, sokaklarının neredeyse yeryüzünden silinmesi iradesiyle yok edildiği ağır bir insanlık suçunu yaşıyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin açık hükümlerine rağmen bugün insanlık, Gazze'de yaşanan ve 67'nci gününe ulaşan insanlık suçlarını önlemede ne yazık ki yetersiz kalıyor."

Kurtulmuş, metin olarak insani değerleri esas alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, sadece raflarda kalan ve iyi temennilerden ibaret bir metin halinde olduğunu ifade etti.

Ağır insanlık suçlarını önleyebilecek bir sistemin mevcut olmadığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"En son, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, 13 ülkenin bu insanlık dramının durdurulması, acil ateşkesin sağlanmasını temin etmek üzere verdiği karara rağmen bir el hukuksuzluğa kalkmış, insan hakları ihlallerinin devam etmesinden yana oy kullanmış ve ne yazık ki şu anda Gazze'de devam eden bu zulüm durdurulamamıştır. Bu anlamda baktığımız zaman İnsan Hakları Beyannamesi'nin yanında Birleşmiş Milletler de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır. Daha evvel iki kez Gazze konusunda insani duyarlılığını ortaya koymuş, 6 siyasi partimizin ortak deklarasyonuyla bu fikrini ortaya koymuş TBMM adına bir kere daha ifade etmek istiyorum; insan hakları ihlallerinin durdurulabilmesi için dünyada hak, hukuk, adalet ekseninde gelişecek yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde alınamayan o ateşkes kararı dolayısıyla bu karara sebep olanlar, bu kararın aleyhine el kaldıranlar bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır. İnsanlığın hak ve hukukunun korunduğu, yeryüzünde savaşların, haksızlıkların ortadan kaldırıldığı yeni bir dünyanın kurulması temennisi, böyle bir dünyanın kurulabilmesi için TBMM'nin bu anlamda öncü ve garantör olmak noktasında Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyacağı yeni bir döneme geçilmesini temenni ediyorum."

Numan Kurtulmuş, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin hayırlı olmasını diledi, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Genel Kurulda bugün, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Aralıksız 14 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 24 Aralık Pazar günü sona erecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile HEDEP Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan Genel Kurul Salonu'ndaki yerlerini aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, salonda bulunan parti liderleri ve grup başkanlarıyla tek tek tokalaştı.