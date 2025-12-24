TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulda Danışma Kurulu önerisini okutarak oylamaya sundu.

Kabul edilen öneriyle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündemine alındı.

Bozdağ daha sonra yaptığı konuşmada, Genel Kurulun 2025 yılının son çalışmasını yaptığına işaret ederek, 2026 yılının millet, insanlık alemi ve milletvekilleri için hayırlı, uğurlu ve bereketli olması temennisinde bulundu. Herkesin sağlık ve mutluluk içinde bir yıl geçirmesini dileyen Bozdağ, "Herkesin gönlündeki muradı Rabbim bu yıl kendilerine nasip etsin diye dua ediyorum." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda grup başkanvekilleri de yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'deki kanunların hukuku, hukukun da adaleti bahşetmediğini savundu.

Cezaevlerinden çıkacak insanların iş, AŞ bulmaları ve yeniden suç işlemeyecekleri bir iklime kavuşmaları gerektiğini söyleyen Özdağ, "Gördüğümüz şu ki Türkiye'de mükerrer suçlar, suçlular artıyor. O nedenle bu insanları cezaevinden çıktıktan sonra topluma kazandıracağımız bir sosyal dokuyu, devleti inşa etmemiz gerekiyor ama inşa edemeyeceğiz gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, 11. Yargı Paketi'ni "yara bandı" olarak nitelendirerek, düzenlemenin yargının yapısal problemlerinin hiçbirini çözemediğini öne sürdü.

Düzenlemeyle bir eşitsizliğin düzetildiğini, bu açıdan memnuniyet verici olduğunu kaydeden Kavuncu, "Ama ne tutukluluk süreleriyle ilgili ne HSK'nın yapısıyla ilgili ne infaz sistemiyle ilgili ne mahkumların rehabilitasyonuyla ilgili hiçbir şey yok. Olmadığı gibi de bu bir torba pakettir." diye konuştu.

"On binlerce ailenin beklenti ve mağduriyeti mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuşmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 11. Yargı Paketi'nin yalnız teknik bir kanun metni değil, aynı zamanda toplumun huzur ve sükununu teminat altına alma amacına yönelik bir iradenin tezahürü olduğunu belirtti.

Devletin cezalandırma hakkıyla birey hakları arasındaki hassas dengeyi, adalet ve hakkaniyet terazisinde tartarak bu sonuca ulaştıklarını anlatan Akçay, "Bu kanunla maganda kurşunundan trafik güvenliğini tehlikeye atanlara, örgütlü suçlardan siber zorbalığa kadar kamu düzenini bozan fiillere karşı caydırıcılığın artması hedeflenmektedir. Kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturan Kovid-19 iznindeki hükümlülere yönelik tarih eşitsizliğini gidererek on binlerce ailenin beklenti ve mağduriyeti mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde çözüme kavuşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "11. Yargı Paketi'nin geçmiş yargı paketleri gibi eşitsizliklerle dolu olduğunu" savundu.

Yeni yıla yönelik temennilerini dile getiren Koçyiğit, "2026 yılında, bir yıl önceki başlayan 'barış ve demokratik toplum süreci'nin başarıya ulaştığı, eşit, özgür, demokratik bir ülkenin koşullarının daha çok var olduğu bir yıl olması temennisini de paylaşmak istiyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 11. Yargı Paketi'nin birçok konuyu içerdiğini belirterek, "Bir infaz düzenlemesini tartışacaksak ve konuşacaksak sadece bu konuyu konuşmalıyız, tartışmalıyız. Artık bu torba olayından bir şekilde kurtulmalıyız." diye konuştu.

Düzenlemeyi olumlu bulduklarını ve insanların beklediği birçok hükmü de desteklediklerini bildiren Başarır, "Ama toptan anlayışa, bu dayatmaya başından beri karşıyız. O yüzden bu yasaya 'ret' oyu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"İnşallah Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dönemi hep beraber yaşarız"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 11. Yargı Paketi'nin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Esasen infaz adaleti anlamında tüm suçlara, tüm cezalara ve infaza ilişkin daha bütüncül ve daha eşit, daha genel bir şekilde, bütüncül bir anlayışla bir infaz düzenlemesine ihtiyaç olduğu da açıktır. İnanıyorum ki bu konudaki çalışmaları da hep birlikte yaparak infaz adaleti anlamında bir çalışmayı da ortaya koyar, Meclisimizde kanunlaştırırız. Buna ihtiyaç olduğu da açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, Ankara'da düşen uçakta yaşamını yitiren Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad ve beraberindeki heyet için Libya halkına başsağlığı diledi.

Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşe değinen Gül, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Filistin'de direnen halkın yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek üzere 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde bir yürüyüş olacaktır. 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' anlamında tüm STK'lerin düzenlemiş olduğu bu yürüyüş çok anlamlı. İnşallah Gazze'nin, Filistin'in özgür olduğu bir dönemi hep beraber yaşarız, buna hepimiz şahit oluruz."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 11. Yargı Paketi'nin hazırlanmasında emeği geçen, katkı sunan ve görüş bildiren herkese teşekkür ederek, "Teklifte doğrudan vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam edeceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Genel Kurulda, Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, birleşimi 6 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.