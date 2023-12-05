TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Saadet Partisi ile İYİ Parti'nin "Engellilerin sorunları", HEDEP'in "HDP İzmir il binasına yapılan saldırı", CHP'nin "Kamu ve özel sektör çalışma alanlarında kadın temsiliyeti yetersizliğinin sebeplerinin araştırılması" ve Ak Parti'nin "Meclisin gündem ve çalışma saatlerine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, sosyal devletin her vatandaşına insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyini sunmakla mükellef olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 10 milyonu aşkın engelli olduğunu belirten Karaman, "Bu, nüfusun yüzde 13'ü demektir. Engelliler arasında işsizlik oranı ise yüzde 85'lere yaklaşmıştır. Evde bakım aylığı 5 bin lira gibi komik bir rakamda kalmıştır. Bir an önce engelli sosyal yardımları enflasyona bağlı olarak artırılmalı." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Türkiye'nin engelli bireylere yönelik çalışmalarda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığını belirtti.

Engelli bireylere yönelik en son kapsamlı istatistiksel çalışmanın üzerinden 12 yıl geçtiğini dile getiren Öztürk, "TÜİK tarafından 2011 yılında Avrupa Birliği üye ülkeleriyle eş zamanlı hazırlanan geniş kapsamlı nüfus ve konut araştırması bu konuda hala referans olarak kabul edilmektedir. Geçen bu 12 yıl içinde çok daha kapsamlı çalışmaların yapılmaması son derece üzücüdür. Unutulmamalıdır ki engellilik herkesin her an karşılaşabileceği bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti hükümetlerinin engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini anlattı.

Engellilerle ilgili kanun çıkardıklarını anımsatan Paker, "Evde bakım yardımı alan engelli birey sayımız 506 bin 868'e yükselmiştir. Artan bu sayı sosyal devlet anlayışımızın bir tezahürü olarak engelli vatandaşlarımıza uygulanan pozitif ayrımcılığın bir kanıtıdır. Kurumsal bakım merkezlerimizdeki kapasite 2002 yılında 10 bin 147 iken bu sayı 2023'te 28 bin 307'ye yükselmiştir. 2002'de yalnızca 80 özel merkez bulunurken bugün bu sayı 306'ya çıkmıştır. Engelliler, ilk kez AK Parti döneminde emlak vergisinden ve ihtiyaç duydukları ürünler ile bilgisayar programlarında katma değer vergisinden muaf tutulmuştur." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın, HDP İzmir il binasındaki saldırıda hayatını kaybeden Deniz Boyraz ile ilgili dava sürecinin, Türkiye'de yargı pratiğinde görülmemiş bir şekilde, çok kısa bir zaman içerisinde aceleyle tamamlandığını ileri sürdü. Akın, "Cinayetin tetikçileri, bu katliamın arkasındaki güçler, azmettiriciler özenle dava sürecinin dışında tutulmaya çalışılmıştır." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Türkiye'de kadınların karar alma mekanizmalarında gelişmiş ülkelere göre çok geride kaldığını söyledi.

Kadınların tüm meslek dallarında erkeklerle aynı oranda görev alabilmesi için toplumsal önyargıların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getiren Coşar, "Dünya Ekonomik Forumunun raporunda, Türkiye yüzde 63,8'le cinsiyet eşitliğinde 129'uncu sırada yer aldı. TÜİK'in Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın çalışan oranı ise 2021 yılında sadece yüzde 20,7'dir." diye konuştu.

Coşar, kadının Aile Bakanlığı içine sıkıştırılmasını kabul etmediklerini, kadın bakanlığı kurulmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Genel Kurulda CHP, HEDEP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclisin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öneriyle, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin maddeyi de içeren ekonomi alanında düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere bugün başlanması; üç bölümden oluşan kanun teklifinin müzakerelerinin 7 Aralık Perşembe gününe kadar tamamlanamaması halinde Genel Kurulun 8 Aralık Cuma günü de toplanması kararlaştırıldı. Ayrıca, Genel Kurul'da, bütçe görüşmelerinin ardından 26 Aralık Salı, 27 Aralık Çarşamba ve 28 Aralık Perşembe günlerinde, denetim konularının görüşülmeyerek, gündemdeki kanun tekliflerinin ele alınması kararı alındı.

Saadet Partisi'nin yer talebi

Öte yandan, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi TBMM Grubu olarak Meclis'te yer sorunu yaşadıklarını, bu konuda Meclis Başkanlığından talepte bulunduklarını ancak soruna bir çözüm bulunmadığını ileri sürdü.

Daha sonra, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Saadet Partisi Grubu'nun yer konusundaki eleştirisine ilişkin Meclis Başkanlığı'nca, Genel Kurula sunulmak üzere gönderilen açıklamayı okudu.

28'inci Yasama Dönemi'nde siyasi parti grupları ve grup yönetimlerinde görev alan milletvekili sayısının arttığı belirtilen açıklamada, Ana Bina'da yapılan incelemede, yeni bir siyasi parti grubunun bir arada bulunmasına olanak sağlayacak sayı ve yeterlilikte tahsise uygun boş odanın bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemelerin sonunda, Ana Bina'daki fiziki koşullarının elverdiği ölçüde, Saadet Partisi Grubu'yla da koordineli olarak 2. katta bulunan 247 numaralı oda (58 metrekare) ile zemin katta daha önceki yasama döneminde Uluslararası Komisyon Başkanı ve sekretarya odası olarak kullanılan 439 ve 440 numara odalar (toplam 70 metrekare) yine eski Meclis Başkanları katında bulunan 121/B Nolu oda (31 metrekare) tahsis edilmiştir.

Siyasi partilerin milletvekili sayıları göz önünde bulundurulduğunda hem Ana Bina'da Saadet Partisine tahsis edilen oda sayısı ve büyüklüğü hem de gruplarına Genel Kurulda ön sıraların tahsis edilmesi dikkate alındığında mevcut fiziki şartlar çerçevesinde en iyi imkanın sağlandığı görülmektedir. Bu çerçevede, oda ve tahsise ilişkin söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Genel Kurulda, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.