TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi kabul edildi.

Teklif üzerine grubu adına söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini ancak ailelerin durumunun içler acısı olduğunu savundu.

Emekli aylığı ve asgari ücretin açlık sınırının çok altında yer aldığını iddia eden Yılmaz, "Emeklilerimizin geçinebilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Emeklilere zam istendiğinde kaynakların yetersizliğini bahane edenler, bütçeden faize 3 trilyon liraya yakın ödenek ayrıldığını gören insanımızı buna inandıramaz." dedi.

Yılmaz, sağlık politikalarını da eleştirerek, hastaların yeterli hizmet alamadığını, doktorların ise mutsuz olduğunu savundu.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yeni anayasa tartışmalarına değinen Olgun, "Bakın ortada bir gerçek var, bu Anayasa'yı 12 kez değiştirdiniz. Maddelerin, 4'te 3'ünü yeniden yazdınız. Bütün yetkilileri tek elde topladınız, denetimi neredeyse sıfırladınız. Yetmedi mi?" sorusunu yöneltti.

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, ülkede insanların geçinemediğini savundu.

Hülakü, Türkiye'de hiçbir şeyin dört dörtlük olmadığını söyleyerek, "Gıda pahalı, elektrik pahalı, gaz pahalı, her şey çok pahalı. Ama bu ülkede çok ucuz bir şey de var, insan hayatı çok ucuz bir ülkede." diye konuştu.

Bütçenin halkın bütçesi olmadığını savunan Hülakü, bu yüzden bütçeye kabul oyu vermeyeceklerini bildirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, beraberinde getirdiği dövizleri, Başkanlık Divanı'nın önüne koydu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, buna izin vermeyeceğini söyleyerek, dövizlerin bulunduğu yerden kürsüye taşınmasını istedi.

Dövizleri kürsüye getirerek konuşmasına devam eden Sarı, Türkiye'de ekonomide, adalette kriz yaşandığını, gençlerin umutsuz, emeklilerin yoksul, çiftçinin ise borç batağında olduğunu ileri sürdü.

AK Parti hükümetlerinin bütçe yapmayı bilmediğini savunan Sarı, "2024'te bir bütçe yaptınız, kesin hesaplarda ortaya çıkan bir değer var, 773 milyar lira parayı kullanamadınız, kullanmadınız. Halkın sorunlarını çözmek için size verilen bu yetkiyi, Meclis'in vermiş olduğu bu bütçeyi AKP iktidarı kullanmayarak bu vatandaşa ihanet etmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarı'nın konuşmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Sarı'nın kendilerine yönelik "bütçe yapmayı beceremedikleri" iddiasında bulunduğunu söyledi.

Usta, iktidarları döneminde yolları, okulları, hastaneleri yaptıklarını belirterek, "Biz bu söylenenlerin hepsini çoktan yaptık ama sizin gibi yolsuzluk, arsızlık yapmadık." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yerinden söz alarak Usta'ya cevap verdi. Günaydın, "Yatırım yaptığınızdan bahsediyorsunuz. 79 yılda tüm Cumhuriyet hükümetlerinin kullandığı verginin 6 katını AKP kullandı. Bu vergiyle Türkiye'yi yolsuzlukta ve yoksullukta birinci yaptınız." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta ise son genel seçimlerde milletin yönetim hakkını özgür iradesiyle kendilerine verdiğini anımsatarak, "Bu 5 yılı sonuna kadar kullanacağız, yolsuzlara da yol yapmayı öğreteceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın da "2023'te seçimi kazandınız, 2024'te kaybettiniz. 'Topal ördek'siniz, ilk seçimde gideceksiniz." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, yaşanan karşılıklı tartışmalara değinerek, Bakanların da görüşmelerde bulunduğunu ve her maddeden sonra eleştirilere cevap verdiklerini anımsattı.

Kaya, karşılıklı tartışmaları İçtüzüğe ve Danışma Kurulu kararlarına aykırı bulduklarını söyledi.

"Kardeşlik davasından asla geri dönmeyelim"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, şehit olmaya her zaman hazır olduklarını ancak tarihin ve geleceğin bugün istediği şeyin geçmişteki gibi cephelerde can vermek olmadığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelebi, "Bugün bizden istenen şey, silahla değil sözle, öfkeyle değil hikmetle sorunlarımızı çözmek, iç cephemizi güçlendirmektir. Aslanlarımız geri dönmedi, biz de bu kardeşlik davasından asla geri dönmeyelim." diye konuştu.

Oyuna gelmeyeceklerini, bir ve beraber olmaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çelebi, şunları söyledi:

"'Silah bırakmasınlar' diye iç geçiren çakma solculara ve sorundan beslenen hormonlu saksı milliyetçilerine aldanmayacağız. Çünkü biliyoruz ki dün hain terör örgütü evlatlarımızı katlederken onlara sempati beslemek nasıl solculuk değilse, bugün de onları feshederken oyunbozanlık yapmak solculuk değildir. Dün elinde silah varken terörün dayattığı zihniyete teslim olmak nasıl milliyetçilik değilse, bugün silah bıraktırırken karşı koymak da milliyetçilik değildir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin bazı uluslararası aktörlerin "yegane karar verici edasıyla sürdükleri politikalarının" etkisinden ari düşünülemeyeceğini dile getirdi.

Ekonomide istikrarı sağlamak ve tek haneli enflasyon rakamlarına kalıcı bir şekilde ulaşmanın uzak bir hedef olmadığını belirten Osmanağaoğlu, "Bu manada istihdam ve katma değer sağlayan üretken yatırımların ivme kazanacağı bir dönemin içinde olduğumuz da elbette ortadadır. Harcama disiplinine sadık kalınan, fiyat istikrarının sağlanması için alınan kararlara riayet edilen, sürdürülebilir büyüme hedeflerinden sapmayan politikaların icra edildiği de inkar edilemeyecektir." sözlerini sarf etti.

Osmanağaoğlu, dar ve sabit gelirli vatandaşların ekonomik refahını artıracak somut ve acil adımların atılması gerekliliğinin ortada olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bu minvalde emeklilerimizin ve çalışanlarımızın aylıklarının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek çalışmaları, BAĞ-KUR pirim gün sayısının düşürülmesi suretiyle esnafımızı ve çiftçilerimizi rahatlatacak düzenlemeleri, birinci derece memurlarımıza 3600 ek gösterge verilmesine yönelik beklentileri, ev hanımlarına pirim desteği sağlanmasıyla emeklilik hakkı tanınmasına yönelik atılması gerektiğine inandığımız adımları ziyadesiyle önemsemekteyiz."

Şahsı adına söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, bütçenin istikamatinin "Türkiye Yüzyılı" olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları dönenimde yapılan çalışmaları anlatan Gözgeç, kadını daima politikalarının merkezine aldıklarını belirtti.

Gözgeç, "'Kadını eve hapsettiniz' diyorsunuz ya, evi yuva olarak gördüğünüzün altını çizerek söylüyorum, bugün Meclis'te yüzde 20'lere ulaşan kadın milletvekili var. Öğretmenlerin yüzde 62'si, hakim ve savcıların yüzde 38'si kadın. Kadın kollarımızın 5 milyonu aşan üyesi var. Sadece kadın kolları teşkilatımızda aktif görev yapan 600 bin kadın var. " dedi.

"40-50 bin kişilik kapasiteyi de önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız"

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak bağımlıkla mücadelede görevlerinin öncelikle "önleme" yönünde olduğunu belirtti.

Bu konuda yaptıkları örnek çalışmaları paylaşan Bak, etkin sonuçlar elde ettiklerini bildirdi.

Bak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 bin kişilik stadyumun ihalesini yaptıklarını ve yapım işlemlerinin başladığını aktardı.

Bakanlığın amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini paylaşan Bak, "Amatör spor kulüplerine bu yıl yaklaşık olarak 600 milyon lirası nakdi olmak üzere toplam 1 milyar liranın üzerinde bir destek verildi ve verilmeye devam ediyor. 2006 yılında da daha fazla desteği öngörüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan spor yatırımlarını paylaşarak, "Amacımız, gençlerin, sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanarak spora yönlendirilmesi ve sosyalleşmesi, gençlik merkezlerinde vatanını, milletini seven, toplumla uyumlu gençler yetiştirmek." dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının 1 milyon kapasiteye ulaştığını aktaran Bak, bu yıl başvuran öğrencilerin yüzde 97'sinin yurtlara yerleştirildiğini aktardı.

Bakan Bak, gelecek yıl KYK yurtları kapasitesinin artacağını da bildirerek, "İnşaatı devam eden yurtlarımız var. Yaklaşık 40-50 bin kişilik kapasiteyi de önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız." diye konuştu.