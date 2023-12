TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçesinin 3 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri kabul edildi.

Maddeler üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iki gün içerisinde 12 şehit verildiğini belirterek, iktidarın, terörle mücadelede klişe laflar üretmek yerine terörün hala neden bitirilemediğinin sebeplerini masaya yatırması gerektiğini ifade etti.

Kaya, "İktidarın, sadece silahlı kuvvetlere bu işi havale ederek terör sorununun çözülemeyeceği gerçeğini de göz önüne alarak bu ülkeden ve bu coğrafyadan çatışmayı ve terörü bir an önce atmasını arzu ediyoruz. Bu manada terörün, geniş kapsamlı bir şekilde masaya yatırılarak bu sorunun partiler üstü görülmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın bereketli topraklar olduğunu dile getiren Kaya, "Böyle bir coğrafyada yaşayıp yüksek oranda yoksulumuz varsa, bu, beceriksiz iktidarların iş başında olmasındandır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, ulusal güvenliğin sağlanması konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınılmaması gerektiğini; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Jandarma Genel Komutanlığının, Sahil Güvenlik Komutanlığının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirlerin alınmasını için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, savunma alanında ihtiyaç duyulabilecek tüm araç ve mühimmatı üretebilecek güce sahip olduğunu vurgulayan Kaya, özel sektörün de teknolojik üretime yönelik AR-GE konusunda desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya, "Sadece şimdiyi değil en az 20 yıl sonrasını düşünerek üretimde öne çıkacak malzeme ve teknolojileri belirlememiz, devletin AR-GE yatırımı yapmasını sağlamamız gerekiyor. Hal böyleyken hükümet harcamaları içinde zaten oldukça az olan AR-GE payının daha da azalmasının akla mantığa sığan bir tarafı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'de bu yönetim, sınıfta kalmıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, son 12-13 yıllık dönemin Türkiye'nin iktisat tarihi için kayıp ve büyük bir gerileme dönemi olduğunu iddia etti.

Atatürk'ün hedef olarak koyduğu Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine taşıyabilmenin önemli yolunun, ekonomik gelişmeyi sağlayabilmek olduğuna işaret eden Emre, "Ancak, son 12-13 yıllık dönemdeki manzara çok açık bir başarısızlıktır. Türkiye'nin ekonomik performansı, son AK Parti dönemi için bir büyük duraklama, geriye gidiş devridir." dedi. Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türkiye'de ekonomik performans çok kötü, bu iktidar çok başarısız. Bir ülkenin ekonomik gelişmesini, ekonomik durumunu ele almak için bakacağımız en temel gösterge milli gelir ya da kişi başına düşen gelirdir. Türkiye'de kişi başına gelir 2011'de 11 bin 221 dolar iken bu yıl 10 bin 622 dolar. Türkiye, en temel, en önemli gösterge bakımından 12 yıl içerisinde geriye gitmiş durumda."

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, "Biz kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere en güzel cevabı bugüne kadar ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerimizle veriyoruz." dedi.

Ortaya koydukları hedefleri tek tek gerçekleştirdiklerini anlatan Karslı, güçlü, güvenilir ve çevresinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi inşa etmeyi büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi. Karslı, şunları kaydetti:

"Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her tuzak, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi biraz daha aralamaktadır. İnşallah, büyük ve güçlü Türkiye'nin tüm dünyada daha adil bir düzenin tesisine önderlik ettiği günleri göstermek de bizlere nasip olacaktır. 85 milyonun tamamının sağlığı, eğitimi, kültürü, kalkınması, sanayisi, teknolojisi, tarımı, güvenliği, sosyal hayatı için; çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız için ve umudunu bize bağlayan tüm mazlumların selameti için her aşaması zorlu uğraşlarla geçse de eser ve hizmet üretmeye ve çok daha güçlü bir ülke olmak için çalışmaya devam edeceğiz."

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 2024 yılı bütçesinin, ülkenin geleceği için stratejik bir planı temsil ettiğini; ekonomik istikrarın sağlanması, sosyal refahın artırılması ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için gereken kaynakların doğru şekilde tahsis edilmesini içerdiğini söyledi.

Bütçenin Meclis'te onaylanmasının milletin hayrına olacağını ifade eden Sedef, "2024 yılı bütçesinin eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar birçok alanda yapılacak harcamalarla halkımızın refahına katkı sağlayacağına MHP olarak inancımız tamdır. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kalkınması ve refahının artması için el ele vermiş, ortaya koyduğu projelerle ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği kazanımlarla birlikte Türkiye daha güvenli, daha kalkınmış ve daha istikrarlı bir ülke haline gelmektedir." diye konuştu.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11, 12 ve 13. maddeleri de kabul edildi.