TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, küresel ekonomik verilerin parasal sıkılaşmanın bir süre daha devam edeceğini gösterdiğini belirterek, "Buna rağmen Türkiye Yüzyılı bütçesi insan ve bilim odağından ayrılmamıştır. Geçen dönem bütçesinde olduğu gibi, 2024 bütçesinde de aslan payı Milli Eğitim Bakanlığına ayrılarak bilimin sönmeyecek olan ışığının güçlendirilmesi hedeflenmiştir." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz aldı.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 2024 yılı bütçesinin denk bütçe olmadığını, iktidarın bugüne kadar 21 bütçe hazırladığını, hiçbirinde denk bütçe oluşturulamadığını öne sürdü.

İşsizlik sayısının 8 milyonu geçtiğini, Türkiye'de insanların borç batağında olduğunu belirten Karaman, vatandaşın alım gücünün de düştüğünü söyledi. Karaman, "İktidara geldiğinizde beğenmediğiniz o asgari ücret ile 6,5 çeyrek altın alınırken, bugün 'Cumhuriyet tarihinin en yükseği' diye övündüğünüz 11 bin lirayla 3,5 çeyrek altın alınabiliyor." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 2024 yılı bütçesinde faiz ödemesi için ayrılan1 trilyon 277 milyar lira olduğunu söyledi. Beyaz, bu rakamın Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin yaklaşık 4,5 katı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bütçesinin yaklaşık 16 katı olduğunu öne sürdü. Beyaz, "Bu faiz ödemesiyle 4 İstanbul Havalimanı, Çanakkale Köprüsü gibi 13 köprü yapabilirdik." dedi. Beyaz, 2024 yılı bütçesinin faiz bütçesi olduğunu savundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, bütçede gelir kalemini vergilerin oluşturduğunu söyledi. Çubuk, "Bunca holding, banka yüzde 500, 600 kar açıklarken bütçeden doğrudan vergilerin payı ise azalacak. Doğrudan verginin büyük kısmını vermesi gereken patronlar, teşvik, yatırım adı altında yapılan harcamaların vergiden düşülmesi gibi nedenlerle vergi vermiyorlar. Sermaye için her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, partisinin iktidarlarının hazırladığı bütçelerin tecrübelerinin ve istikrarının 2024 yılı bütçesinde görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomik veriler parasal sıkılaşmanın bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Buna rağmen Türkiye Yüzyılı bütçesi insan ve bilim odağından ayrılmamıştır. Geçen dönem bütçesinde olduğu gibi, 2024 bütçesinde de aslan payı Milli Eğitim Bakanlığına ayrılarak bilimin sönmeyecek olan ışığının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Buna paralel olarak depremin etkisini azaltmak için bütçede yine en büyük pay afetzedelerimize ayrılmıştır."

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da 2024 yılı bütçesinin emekçinin bütçesi olmadığını vurguladı. Bayhan, "Bu bütçe, adaletin kırıntısını taşısa, asgari ücretle geçinen milyonlar, her gün evdeki tencerelerinin nasıl kaynayacağını düşünmek zorunda kalmayacak." dedi.

"Katillerin kökleri kazanıncaya kadar mücadelemiz sürecek"

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 12 askere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Kaşlı, "Öfkemiz ve acımız, kinimiz kadar büyük. Hiç şüphe yok ki şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak, katillerin kökleri kazanıncaya kadar mücadelemiz sürecektir." diye konuştu.

Gabar Dağı'nda günlük 35 bin varil petrol ve Karadeniz'de günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini anlatan Kaşlı, "Türkiye, ortaya koyduğu bu iradeyle savunma ve güvenlik alanında olduğu gibi enerji tedarikinde de yakın gelecekte bağımsız hale gelecek. İnovasyon, teknoloji, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi tüm büyüme alanlarında daha da güçlenecektir." dedi.

MHP'li Kaşlı, Cumhur İttifakı ile yerel seçimlerde de istikrarın sürdürüleceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"MHP olarak tüm gayemiz, gayretimiz ve uğraşımızla 'Önce ülkem ve milletim.' diyen siyasi ahlak ve erdemin simgesi liderimizin önderliğinde mücadelemizi sürdürecek, her türlü terörün ve siyasi krizlerin önüne geçecek, Cumhur İttifakı'nı istikrarın teminatı yapacağız."

"TBMM reddetse bile hiçbir hukuki karşılığı yok"

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem bölgesinin çığlıklarının duyulmadığını öne sürerek, Osmaniye'de her 10 hak sahibinden sadece birinin yıl sonu itibarıyla konut sahibi olacağını, kalan 9'nun konteynerde donmaya devam edeceğini iddia etti. Kaya, "Bir deprem ülkesinde çıraklık, kalfalık, ustalık dönemlerini geçirmiş, 21 yıllık iktidarsınız ama hala deprem politikanız yok." görüşünü savundu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi fiilen anayasasız yönetmeye çalıştığını" iddia ederek, milletvekillerine "Bırakın anayasal devleti, bugün kanun devletinden dahi bahsedebilir miyiz?" sorusunu yöneltti.

Ülkeyi, hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlükler konusunda dünya sıralamasının en sonuna düşüren iktidarın, ekonomide şampiyonlar ligine çıkarmasının mümkün olmadığını ileri süren Yeneroğlu, "Hodri meydan; hukukun üstünlüğü ilkesine dönün, kuvvetler ayrımı ilkesine riayet edin, hak ve özgürlüklere saygı duyun, ehliyeti ve liyakati esas alın, emaneti ehline verin, aklın ve bilimin gereğini yapın; biz de doğrularınızı alkışlayalım." diye konuştu.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun, akademisyenler ve mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde bu personelin ülkede kalmayacağını savundu.

İktidarın, ödenek üstü harcama yaptığını da söyleyen Uzun, şu eleştirileri yöneltti:

"Hukuk devletlerinde bütçede ödenek yoksa harcama da olmaz, ödenek bitmişse harcama da biter ama bizde harcamışlar. Bunun hesabını vereni gördük mü? Bir mahcubiyet hissettiniz mi? Onlar mahcup olmadı ama biz onlara bunun hesabını sorabilecek durumda mıyız? Öyle bir yaptırımımız maalesef yok. Bu kesin hesap, bütçe teklifini, parlamento reddetse de bunun hiçbir hukuki karşılığı maalesef yok."

"Bu bütçenin en acı tarafı faiz bütçesi olmasıdır"

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, terör örgütü PKK'nın saldırılarına işaret ederek Meclis'in çalışmalarına ara verip sadece şehitlere odaklanmasını ve milli yas ilan edilmesini arzuladıklarını ancak bu beklentilerinin yerine getirilmediğini kaydetti.

Bütçenin bütününde geleceğe dönük bir yatırım programı görmediklerini dile getiren Çalışkan, "Bütçede rutin, cari giderlerin olduğu, gelir-gider dengesi, bakanlıklara ayrılan giderler, personel giderleri var. Bütçeyle ilgili taraflara gönderilen binlerce sayfalık kitapçığın içerisinde borçlarla ilgili bilgi de yok. Bu bütçenin en acı tarafı faiz bütçesi olmasıdır. Biz geçen yılki toplam gelirimizin yarısından daha fazlasını 2024 yılında yalnızca faizcilere vereceğiz. Bu bütçede küçük esnaf, alın teri yok ama rantiyeciler var." diye konuştu.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, savunma sanayisinde başlatılan büyük teknolojik hamlelerin sonuç vermeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin dış politikasına değinen Küçük, "Türkiye'nin özellikle son günlerde en yoğun mücadele alanlarından biri de şüphesiz dış baskılardır. Türkiye'nin gerek Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını korumaya yönelik olumlu ve dirayetli çalışmaları gerekse Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör yönetimine karşı somut mücadelesi tarihe birer not olarak düşmüştür." diye konuştu.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bu bütçede büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan milletin sorunlarına çare olacak reçeteler görmediklerini belirtti. Vatandaşların yüksek enflasyon karşısında çaresizlik içinde olduğunu dile getiren Gezmiş, "Gençler umutsuz, çocuklar geleceksiz, anneler babalar çaresiz, yaşlılar büyük bir sessizlik içinde. Yatırımcılar güven duymadıkları ülkemizden yatırımlarını çekti. Bizim o kıymetli gençlerimizin binlercesi Meksika sınırından Amerika'ya gidiyorlar çaresizce. Büyük bir beyin göçü yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, bütçenin dengeli ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlandığını, deprem bölgesindeki hasarların giderilmesi ve afet risklerinin azaltılması için ayrılan bütçenin çok önemli olduğunu dile getirdi. Deprem yaralarının sarılması için yapılan hizmetleri anlatan Karahan, TOKİ konut yatırımları başta olmak üzere bölgede farklı alanlardaki yatırım ve projelerin devam ettiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Ara sırasında bazı milletvekillerinin kulislerde Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlediği görüldü.