TBMM Genel Kurulu, Yeter Sayı Bulunamadığı İçin Kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Zeytin ve zeytinyağı sektörü", İYİ Parti'nin "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında meydana gelen yangın"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangının ardından bazı kamu görevlilerinin açığa alındığını hatırlattı.

"Dilovası Kaymakamı'nın da görevden alınması gerektiğini" savunan Türkkan, "Dilovası'nda devletin varlığını hissetmediğimiz yönetim şekli var. Bu kadar kontrolsüzlük Dilovası'nda, Gebze'de, Kocaeli'de birçok facianın habercisidir." dedi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, iş kazalarında çok sayıda çalışanın hayatını kaybettiğini dile getirdi.

İşletme ve fabrikalarda çalışanların emanet olduğunu vurgulayan Esen, kazalar meydana gelmeden önce koruyucu önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Elif Esen, söz konusu olayın takipçisi olduklarını bildirdi.

DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu Kutevi, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Denetimsizlik sonucu yangın meydana geldiğini savunan Kutevi, çalışanların güvenliğinin ikinci plana atıldığını iddia etti.

Kutevi, "Emekçilerin yaşamı piyasanın insafına bırakılamaz. İş güvenliği, devletin ve patronların asli sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ihlalin üzeri örtülmeyecektir"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, yangında hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu anımsattı.

Yangının "iş kazası" olduğunu belirten Pala, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ihtiyaçlara cevap veremediğini ve değiştirilmesi gerektiğini savundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yangında ihmali olanların soruşturmalarla ortaya çıkarılacağını vurguladı.

Yangının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müfettişler görevlendirildiğini aktaran Fırat, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığını, 7 kişinin açığa alındığını hatırlattı.

Fırat, "Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi, sorumlu olanların hesap vermesi noktasında Bakanlığımız tarafından gereken yapılmaktadır. Hiçbir ihlalin üzeri örtülmeyecektir. Ucu kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın bu olayın sonuna kadar üzerine gidilecek, gereken yapılacaktır." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce ise talep üzerine yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, verilen aranın ardından yapılan yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.