TBMM Genel Kurulu Toplantıya Başladı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirten Bozdağ'ın, birleşimi açması sırasında, muhalefet milletvekilleri, toplantı yeter sayısının bulunmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine usul tartışması açıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, toplantı yeter sayısı konusunda herhangi bir tereddüdün bulunmadığını, Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın kararının yerinde olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise TBMM'nin çalışabilmesi için üye tam sayısının en az üçte birinin Genel Kurulda bulunmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

Genel Kurulda 200 milletvekilinin olmadığını öne süren Günaydın, Meclis Başkanvekili Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiğini öne sürdü.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Anayasa gereğince toplantı yeter sayısı için 200 milletvekilinin asgari şart olduğunu hatırlattı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da toplantı yeter sayısının bulunmadığını belirtti.

"Tutumum İçtüzüğe uygundur"

Milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaların ardından Bozdağ, tutumunda bir değişikliğin bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçtüzüğün 57'nci maddesinin birinci fıkrası, birleşimi açarken başkana yoklama konusunda takdir yetkisi vermektedir. Başkan tereddüde düşmezse yoklama yapmadan birleşimi açabilir. Bu konuda uygulama da bu şekilde gelişmiştir. Nitekim bu dönem, birleşimlerin tamamına yakını neredeyse müşahede üzerine açılmıştır."

Bozdağ, 20 milletvekilinin yoklama isteme yetkisinin birleşimin başında değil işaretle oylamaya geçilirken olduğunu anımsatarak, "Tutumum İçtüzüğe uygundur. İçtüzüğü çiğneyen yaklaşım söz konusu değildir." dedi.

Tartışmaların ardından Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, 28 Şubat'ın karanlık bir tarih olduğunu dile getirdi.

Yaşanan dönemde hükümetin istifaya zorlandığını aktaran Ercan, milli iradenin gölgelendiğini belirtti.

Ercan, 28 Şubat sürecinde antidemokratik uygulamaların yürürlüğe girdiğini, inançlarından dolayı bazı kadınların eğitim haklarının elinden alındığını anımsattı.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez "Trabzon'un sorunları"; MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de "Cumhuriyet'in 100. yılında Niğde" hakkında konuştu.