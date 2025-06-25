TBMM Genel Kurulu Toplantısı Yeter Sayı Bulunamadığı İçin Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda 'İklim Kanunu Teklifi' üzerine devam eden görüşmelere muhalefet milletvekillerinin yoklama talebi üzerine toplantı yeter sayısı bulunamadı. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 26 Haziran Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

TBMM GENEL KURULU TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADIĞI İÇİN KAPANDI

Genel Kurul'da, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerine görüşmeler sürerken muhalefet milletvekillerinden gelen yoklama talebi üzerine Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, toplantı yeter sayısı aradı. Buldan, toplantı yeter sayısının bulunamadığını belirterek birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Genel Kurul da toplantı yeter sayısı yeniden arandı. Buldan, ikinci kez toplantı yeter sayısının bulunamadığını kaydederek birleşimi 26 Haziran Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını

Yer yerinden oynadı! Şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran çağrı! Trump'a açık açık söylemiş
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.