TBMM Genel Kurulu Toplantı Yeter Sayısı Bulamadı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da Yeni Yol Partisinin "bağımlı bireyler", İYİ Partinin "İsrail- İran çatışmaları", DEM Parti'nin "akaryakıt fiyatları" konusundaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, madde bağımlılığı ile topyekün mücadelenin TBMM'nin en acil sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Esen, verdikleri önergenin "madde bağımlılığı ile mücadele, koruyucu önleyici tedbirler, tedavi, rehabilitasyon, toplumsal entegrasyon ve temiz kalma süreçlerinin yeterliliklerinin araştırılması" konularını içerdiğini belirterek, "Bu sadece bireysel bir kriz değil, bir toplumsal çöküş tehdidi. Bugün, bağımlılıkla mücadeleyi, eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal korumaya uzanan çok boyutlu birbiriyle entegre çalışan bir devlet politikası haline getirmek zorundayız." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan bölgesel krizin Türkiye üzerindeki etkilerini siyaset üstü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Partisinin bu konuda bir genel görüşme yapılmasını talep ettiğini dile getiren Ergun, "Zira bu krizden en çok etkilenecek ülke Türkiye olacaktır. Türkiye, bu gelişmelerden ekonomik, güvenlik ve toplumsal açılardan doğrudan etkilenecektir ve etkilenmeye başlamıştır." dedi.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının son yılların rekorunu kırarak tarihi zirveyi gördüğünü belirterek, 11 günde benzine yaklaşık 5 lira, motorine ise 8,5 lira zam geldiğini söyledi.

Akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükünün azaltılması gerektiğine dikkati çeken Olan, ulaşım ve temel üretim alanlarının halk lehine desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Dem Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce ise talep üzerine yapılan yoklamada iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan bunun üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.