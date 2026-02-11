Haberler

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM'de yemin etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında yeniden toplandı. Divan'ın teşekkül etmediği bildirildi ve birleşim, 12 Şubat Perşembe günü toplanmak üzere kapatıldı.

GENEL KURUL KAPANDI

TBMM Genel Kurulu birleşime verilen aranın ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında yeniden toplandı. Buldan, Divan'ın teşekkül etmediğini belirterek birleşimi 12 Şubat Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası