Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM'de yemin etti
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında yeniden toplandı. Divan'ın teşekkül etmediği bildirildi ve birleşim, 12 Şubat Perşembe günü toplanmak üzere kapatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika