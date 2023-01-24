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TBMM Genel Kurulu toplandı

Politika Haberleri

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy, Hatay'a yapılan yatırımlara ilişkin bilgi vererek, partisinin iktidara geldiği günden bugüne kadar şehre birçok yatırım yapıldığını belirtti.

Hatay'ın ulaşımdan sağlığa, eğitimden alt yapıya kadar birçok alanda tarihinin en büyük yatırımlarını aldığını vurgulayan Özgürsoy, salgın döneminde Hatay'a sağlık alanında yapılan yatırımların bedelinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu kaydetti.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ise Antalya'da tarımda yaşanan sorunlara değinerek, mevsimlerin değişmesinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) düzgün bir sigorta sistemi olduğunu ama uygulamada eksikliklerinin bulunduğunu vurgulayan Özer, Antalya'da yaşanan sel felaketi sonrası TARSİM sigortalı üreticinin yaşadığı mağduriyeti anlattı.

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef de Yozgat'ın sosyal ve kültürel kalkınması, turizm kaynaklarının geliştirilmesi için yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi, önerilerde bulundu.

Kaynak: AA / Politika

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