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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - İsmail Çimen - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, seçim bölgesi İzmir'in çevre sorunlarını ele aldı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, hayatın her alanında olduğu gibi şehirleri de olumsuz etkilediğini belirten Kalyoncu, bu şehirler arasında Ege'nin incisi İzmir'in ön sıralarda yer aldığını söyledi.

İzmir'in, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 40 asırlık Türk yurdu olduğunun altını çizen Kalyoncu, "İzmir, bugün birçok sorunla boğuşmaktadır. Bütün belediyeler önceliklerini altyapıya yönlendirmeli ve iklim değişikliği etkilerini en aza indirecek çalışmalar yapmalıdır. Bu bağlamda İzmir ele alındığında ilk olarak akla gelen körfezin kirlenmesi ve bugünlerde tartışılan koku problemidir. Havalar ısındıkça kimyasal reaksiyonlar hızlanacağından çöplük ve kanalizasyon sistemlerinin geçtiği alanlarda koku problemleri artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, arıtma tesislerinin etkin çalışmaması, modernize edilmemesi sebebiyle atık su arıtımının hakkıyla yapılamadığını, bu sorunların artık gündemden çıkarılması için gerekenlerin yapılmasını istedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap "Hekimlerin sorunları", AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise "Cumhuriyetin 100. yılı ve Türkiye'nin geleceği"ne ilişkin konuştu.

Daha sonra AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin kabul edilen grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre Genel Kurulda bugün, e-ticarete yönelik kanun teklifinin ardından ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi ele alınacak.

Teklifin görüşmelerinin bugün tamamlanamaması halinde Meclis cumartesi günü de mesai yapacak.

Kanun tekliflerinin görüşmelerinin tamamlanması durumunda ise TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

AA / İsmail Çimen - Politika

Milletvekili Celal Adan İzmir Politika Haberler

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