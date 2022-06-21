TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş "Uşak'a yapılan yatırımlar", CHP İzmir Milletvekili Kani Beko "Türkiye'de çalışma hayatında yaşanan sorunlar", İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "Beykoz-Tokatköy'de kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunları" konularında gündem dışı konuştu. AA / Ertuğrul Subaşı - Politika Nimetullah Erdoğmuş Milletvekili AK Parti Politika Haberler

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