TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız "TEKNOFEST Azerbaycan", AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser "Türk dili", HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç ise "Van'ın sorunları" konusunda gündem dışı konuştu.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Milletvekili Celal Adan Politika Haberler

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