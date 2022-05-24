TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

Tbmm Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, "İstanbul'un Fethi", CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "İmar barışı mağdurları ve geri dönüşüm işçilerinin sorunları", İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

Alev Dedegil, İstanbul'un Fethi'nin, insanlığın hafızasından silinmeyecek izler bıraktığını, adaletle hükmetmenin ve insan haklarına saygının sembolü olduğunu söyledi.

Özcan Purçu, yapı kayıt belgesi olan binalara yıkım kararının gelmeye başladığını iddia ederek, yaklaşık 3 milyon yapıya yıkım kararı ve idari para cezası verildiğini ileri sürdü.

Purçu ayrıca, katı atık toplayıcılarına verilen idari para cezalarının kaldırılmasına ilişkin acil bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü hakkında yaptığı konuşmada, 103 yıl sonra bugün TBMM'nin işlevsizleştirildiğini iddia ederek, "103 yıl sonra bugün dış politikada Atatürk'ün Samsun'da hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsü terk edilmiş, Türkiye, Orta Doğu bataklığına mahkum edilmiştir." diye konuştu.

Gençlerin 103 yıl sonra bugün istikbal adına umutlarını kaybettiğini öne süren Usta, "Büyük Türk gençliği, hayallerinizden vazgeçmeyin." dedi.