TBMM Genel Kurulu toplandı - Haberler

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TBMM Genel Kurulu toplandı

AA - Sinan Uslu - Politika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir "Batman'ın il oluşunun 32. yılı", CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan "Kırklareli'nin sorunları", HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik "Iğdır ve Erzurum'un sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli Derince Belediyesinin Aynur Doğan konserini iptal etmesine şarkı söyleyerek tepki gösterdi.

İlk olarak 2003'te Eurovizyon şarkı yarışmasında birinci olan sanatçı Sertab Erener'in, "Everyway That I Can" isimli şarkısının bir bölümünü seslendirerek, "Bu ülkede bunu söyleyebiliyoruz" diyen Kayışoğlu, daha sonra Aynur Doğan'ın, Kürtçe şarkısının bir kısmını söyleyerek "Bunu söyleyemiyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Akar, bunun üzerine "Şarkılar da bizim, türküler de." karşılığını verdi.

AA / Sinan Uslu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Haydar Akar, TBMM, Politika, Haberler

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