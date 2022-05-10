TBMM Genel Kurulu toplandı

KARAMAN (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker "13 Mayıs Türk Dil Bayramı ve Karaman", CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere "Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen dolu felaketinden zarar gören çiftçi ve vatandaşların durumu", HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise "engellilerin sorunları ve talepleri" konularında gündem dışı konuştu.