CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma - Haberler

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CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP ile MHP Mersin milletvekilleri arasında tartışma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasında tartışma çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Antmen yerinden söz alarak, MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un CHP Mersin mitingini Belediye kaynaklarından yaptığı iddialarına cevap verdi. Kılavuz ise bunların iftira olduğunu iddia etti. İki milletvekili arasında tartışma yaşandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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