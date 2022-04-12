TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, peygamberler şehri Şanlıurfa'nın, bin yıllık kardeşliğin en yoğun yaşandığı şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın, kültürel yapısının çeşitliliği ve milletin birliğinin temsili noktasında tarih boyunca örnek olduğunu dile getiren Özyavuz, "Şanlıurfa bölünmez bütünlüğümüzün teminatıdır. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gönülden kutluyorum." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.

Romanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisinin tarifsiz olduğunu belirten Bekle, "Bizim Cumhurbaşkanı'mıza muhabbetimiz, Kotra'da, Kasımpaşa'da başlamış bir sevginin hikayesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hiçbir zaman birileri gibi 'Romanlardan nasıl oy alırız' diye rakamsal hesapların peşinde olmamıştır. Mahallelerimizde kapı kapı dolaşıp, yüreğinde yüreğimizi hisseden lider olmuştur. Gönül sofralarımızda oturmuştur. İşte bu yüzden Romanlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bugüne kadar dimdik durdu. Bundan sonra da dimdik duracaktır." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ise vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunlara değindi.

Türkiye'deki 74 vakıf üniversitesinde 503 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bu üniversitelerdeki öğretim elemanı sayısının ise 30 binlere yaklaştığını belirten Özdemir, "Kimi vakıf üniversitelerinin fiziki ve akademik altyapıları yetersiz, sermaye ve mali yapıları şeffaf değildir. Bazı vakıf üniversitelerinde akademisyenler çok ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.