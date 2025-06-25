TBMM Genel Kurulu toplandı (2)

GENEL KURUL'DA, 'YARGI' TARTIŞMASI

Genel Kurul'da CHP grubunun TBMM Başkanlığına sunduğu, 'Ceza infaz sistemindeki yapısal ve kurumsal sorunların saptanması ve en önemlisi, infaz rejiminin siyasal araçsallaşma süreçlerinden nasıl etkilendiğinin ortaya konması' başlıklı araştırma önergesinin görüşmeleri esnasında CHP ve AK Parti arasında, ' Yargı' tartışması yaşandı.

'DÜŞMAN CEZALANDIRILMASI LAZIM, BAKIŞ AÇINIZ BU'

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları verildi, ona da uymuyorsunuz. Niye uymuyorsunuz? Yargılandığı yerde veya ikametgahına yakın yerde insanları tutmuyorsunuz, özellikle cezalandırmak amacıyla uzak illere gönderiyorsunuz. Bakın, sizin döneminizde verilmiş; Anayasa Mahkemesi kararlarına bakın, sizin döneminizde verilmiş ama özellikle cezalandırmak amacıyla bunları yapıyorsunuz. Bakın, bunlar bir başsavcının yaptığı işler değil, ona bakanlık karar veriyor, bakanlık. Bakanlık kim? Adalet ve Kalkınma Partisi yani sizin siyasi iradeniz. Nedeni ne? Düşman, cezalandırılması lazım, yalnızlaştırılması lazım, onuruyla oynaması lazım; bakış açınız bu" ifadelerini kullandı.

'YARGININ BAĞIMSIZ KALMASI İÇİN EN BÜYÜK ÇABAYI GÖSTEREN BİZİZ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Tanrıkulu'na cevaben yerinden söz aldı. Usta, "Bu Meclisin kürsüsünden sürekli yargıya müdahale edildiğine, gündemin yargıya teslim edildiğine dair birtakım ithamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yargının bağımsız kalması için en büyük azami çabayı gösteren biziz. Delillerle ilgili konuşanlar, CHP'nin kendi içerisindeki şikayetlerle başlamış bir süreci, bugün yargıyı itham altında tutmaya çalışanlar asıl bu kürsüde bu konuşmayı yapanlar. Rahat bıraksınlar yargıyı. İşin ucu kendilerine dokunacak diye bu kadar korkuyorlarsa ne yapacaklarını biz bilmeyiz ama yargıyı rahat bıraksınlar. İtirafçı olanların hiçbiri zorlanmamıştır, bu konuda kendileri itirafçı olduklarını çıkıp söylemişlerdir. İtirafçılar da yine CHP'nin içindendir hep, iş yapanlardır. Kendi bürokratlarıdır, kendi iş insanlarıdır" diye konuştu.

'YARGININ AKLINA, GÜNDEMİNE TESLİM OLMAYIN'

Ardından söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hukuki bir tespit yaptığını kaydederek, "Tespit şu, daha işin başında suç örgütlerini neden söyledi? Onu söylemeye çalışıyorum. Neden denildi? Çünkü delil yok. Bakın, çünkü delil yok. O nedenle, suç örgütü olduğunda kullanılabilecek argümanları kullanmak için bunları yaptılar. Bakın, bir başsavcılık şu açıklamayı yapamaz, itirafçı sanıklarla ilgili olarak, 'Başsavcılığın baskı yaptığını iddia edenlere karşı soruşturma açarım.' Ya, böyle bir dünya nerede var, nerede var? Size soruyorum, nerede var? Hangi savcı, ne zaman açıklama yapmış? Ben niye karşı çıkıyorum diye sen niye karşı çıkmıyorsun? Bir savcı nasıl bu açıklamayı yapar? 'Ben soruşturma açarım' diye korkutarak, baskı altına alarak nasıl işlem yapar? Sizlere soruyorum, niye sesiniz çıkmıyor, neden teslim oluyorsunuz? Bakın, bunlar sizin başınıza gelebilir, zamanında geldi de. Ben siyaset yapın diyorum, yargının aklına, gündemine teslim olmayın diyorum, bunu size söylemeye çalışıyorum" dedi.

'SAYIN SEZGİN TANRIKULU NEREDEN BİLİYORSUNUZ BU KİŞİLERE BASKI YAPILDIĞINI'

Genel Kurul'da AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşanırken AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Tanrıkulu'na cevap verdi. Usta, "Kendi halini görmeyenler inatla hala yargıyı buradan tahakküm altına sokmaya çalışıyor. CHP buna çok alışmış, zamanında, yargıyı kendi yönetmiş, kendi idare etmiş hala aynı mantığı gütmeye çalışıyor. Söylediklerinin hiçbirinin iddiadan ileri ibaret olmadığını iyi biliyoruz. Nereden biliyor Sayın Sezgin Tanrıkulu bu kişilere baskı yapıldığını veya zorla önlerine bir şey konulup imzalatıldığını? Kimsin sen, duyduklarınıza burada amel edemezsiniz. Yargı duyduklarınızla amel etmez" değerlendirmesinde bulundu.

'BUGÜN BİZİM BAŞIMIZA GELEN YARIN SİZİN BAŞINIZA GELİR'

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın yaşanan tartışma ile ilgili "Bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza gelir. Bu işler hep böyle oldu bu memlekette. Dolayısıyla, vicdanla beraber bakmak lazım, 'İnsanların para kasası çıktı' dediniz, 'Gaziosmanpaşa Belediyesinden para fışkırdı' dediniz, TRT utanmadan stok görüntüleri kullandı. 'Koruma müdürünün yayla evinde para kasası çıktı' dediniz, adam kasanın şifresini kendisi verdi, içinden 2 kutu mermi çıktı ve siz bunu para kasası varmış gibi anlattınız ve göstermeye çalıştınız. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi tarlalarda kazı yapıyorsunuz. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Siyaset adliye koridorlarından, emniyet operasyonlarından dizayn edilmez, dizayn edilmeye çalışılırsa elinizde patlar, bunu da hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DİYEREK BİR KORUMA KILIFI ALTINA ALMAYA ÇALIŞTIĞINIZI BİLİYORUZ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'li Günaydın'a cevaben, "Şimdi herkes şunu soruyor: 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşırken CHP 2 yıl boyunca toplantı yaptı, bir Cumhurbaşkanı adayını açıklayamamıştı. 6'lı masalar toplandı, toplandı, Cumhurbaşkanı adayı kim, bir türlü açıklayamadılar, bütün Türkiye kamuoyu bununla meşgul oldu. Ne hikmetse daha 2028 seçimlerine yıllar var, CHP tuttu alelacele bir aday açıkladı. Bunun da çok manidar olduğunu hepimiz çok iyi görüyoruz. 'Cumhurbaşkanı adayımız' diyerek bir koruma kılıfı altına almaya çalıştığınızın çok iyi farkındayız. Kendi konumunuza ve kendi durumunuza bakarak bu milleti yanıltacağınızı, verdiğiniz, söylediğiniz sözlerle, birtakım iddialarla buradan kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" diye konuştu.

AK PARTİ'NİN MECLİS'İN ÇALIŞMA TAKVİMİNE İLİŞKİN ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da AK Parti'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu; Meclis'in gün, gündem ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve Genel Kurul'un 1 Temmuz 2025 tarihinde tatile girmeyerek çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Ayrıca kabul edilen önergeye göre halihazırda yer alan kanun tekliflerinin görüşme takvimi belirlendi ve tekliflerin kabul edilmemesi durumunda Genel Kurul 31 Temmuz tarihine kadar çalışabilecek.

'GEÇEN SENE YAŞADIĞIMIZ MECLİS ÇALIŞMA DÜZENİNİ BURADA TEKRAR YAŞIYORUZ'

Önerge üzerine söz alan Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, "1 Temmuz 2024 yani geçen sene yaşadığımız Meclis çalışma düzenini burada tekrar yaşıyoruz. Aslında, bunu yaşamamak için 3 aydır AK Parti grup yöneticileriyle bir temas ve diyalog halindeyiz. Kendilerinden talebimiz şu oldu: bakın, geçen sene de aynı işi yaptınız, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM belirsiz bir şekilde çalışma takvimini uzattınız. Hangi işleri konuşacağımız belli değil, hangi kanunları görüşeceğimiz belli değil. Bunu ifade edince hani, 'Özrü kabahatinden büyük olur' derler ya, 'Ya, biz de çok fazla bilmiyoruz, Bakanlıklardan gelen taleplere göre belirlenecek' diyorlar. Hani, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları, kanun tekliflerini milletvekilleri yapacaktı" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA GÖRE TAKVİMİ BELİRLEDİK'

Çalışma takvimine ilişkin önerge üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Meclis zaman zaman bu dönemde elbette ki siyasi partilerin ihtiyaçlarına göre ara verdi, bazı haftalar çalışamadık bunları da telafi etmeyi arzu ediyoruz tabii ki ama biz iktidar olarak elbette ki birinci derecede sorumluyuz. 'Çalışalım' dediğimizde muhalefetin çalıştırmamak için bir direncinin olduğunu görüyoruz. Meclisi çalışma takvimine göre kapatalım diyoruz bu sefer olağanüstü toplantılarla Meclisin tekrar açılması ve çağrılması şeklinde davetleri de görüyoruz. O yüzden, biz iyi niyetle Temmuz'un 15'ine, 16'sına, 17'ine kadar belirlediğimiz takvim üzerinden hep birlikte yasalarımıza çalışalım. Bu milletin ihtiyaçlarına, ülkemizin ihtiyaçlarına göre de takvimimizi belirlediğimizi sizlerle paylaşmak istedim" diye konuştu.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin önerge üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından oylamaya geçildi. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

'İKLİM KANUNU' TEKLİFİNE GEÇİLDİ

Siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da, 'İklim Kanunu Teklifi'nin 6'ncı maddesi görüşülüyor.