TBMM Genel Kurulu toplandı (2)

MUHALEFET PARTİLERİNİN ÖNERİLERİ REDEDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, SP, İYİ Parti, YSP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda, SP'nin kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere seçilmelerde objektif kriterlere dayanmayan mülakat uygulamasının yol açtığı hak ihlallerinin ve Türkiye'ye olan maliyetinin tespiti ve bu haksız uygulamanın kaldırılması aşamasında izlenecek yöntemlerin belirlenmesi; İYİ Parti'nin 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında başta Hatay olmak üzere depremden zarar gören illerde meydana gelen hijyen sorunuyla hava sıcaklıklarının artması sonucu haşere ve sinek üreme alanlarında yaşanan artışın sebep olacağı sorunların tespit edilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi; YSP'nin Vartinis Katliamı'nın tüm boyutlarıyla araştırılması; CHP'nin kadın aleyhine ayrımcılıkların araştırılması amacıyla verdikleri grup önerileri reddedildi.

AK Parti'nin Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi görüşülerek kabul edildi. Buna göre; salı, çarşamba ve perşembe günleri uluslararası sözleşmelerin görüşülmesi önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası sözleşmelerin görüşülmesine geçildi.

Besti KARALAR/ ANKARA,