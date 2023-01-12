TBMM Genel Kurulu toplandı (2)
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GENEL KURUL'DA 'RANDEVU' TARTIŞMASITBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında,...
GENEL KURUL'DA 'RANDEVU' TARTIŞMASI
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında, 'randevu' tartışması yaşandı. AK Parti'nin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği konusunda muhalefetten istediği ve muhalefetin kabul etmediği, 'randevu' talebi tartışıldı.HDP'li sözcüler, Anayasa Mahkemesi'nde partileriyle ilgili açılan kapatma davası sürecini hatırlatarak, AYM'nin, hazine yardımına ilişkin konulan tedbir kararını gündeme taşıdı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu Anayasa teklifi konusunda randevu verilmemesi meselesi. Çok açık söyledik, bakın, mesele Anayasa'yla ilgili bir mesele, biliyoruz. Başörtüsüyle ilgili hiçbir sorunumuz yok, bunu defalarca söyledik. 2015'ten beri bizim başörtülü milletvekillerimiz var ayrıca partimizde başörtülü yöneticilerimiz en eskiden beri var. Burada bir sorunumuz yok ama sorun şu: Şimdi, Anayasa Mahkemesi Anayasa'yı çiğneyerek ve sizin iktidarınızın baskısıyla hazine yardımımızı bloke ediyor, Anayasa Mahkemesi yapıyor bunu. Biz Anayasa'yla ilgili bir tartışmayı samimi bulamayız, kusura bakmayın" dedi.'SAVAŞ BALTALARI GÖMÜLMEDEN MÜZAKERE MASASI KURULMAZ'CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda; Anayasa Adalet Komisyonu'nun gündem yapmasını ve hazırlık komisyonu kurulması kararına tepkisini sürdürdü. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi yüz yıllık parlamento deneyiminde, geçmişinde, geleneğinde hep kim randevu isterse görüşmek var. Geçen sefer de, daha önce istediklerinizde de hep görüştük ama şimdi şöyle bir şey var. 3 grup da görüştü sizinle geçen sefer. Şahsınıza demediğimi bugün basın toplantısında dedim ama görüşmeye gelirken 'merhaba' ne demek? 'Mir heba' demek 'Okları attım, silahım yok' demek. 'Saraydan alınan kararla sizin partiniz bize balta çekti; savaş baltaları gömülmeden müzakere masası kurulmaz. Siz balta çektiniz bize, sade bize değil eş zamanlı İYİ Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye de Anayasa Mahkemesinin o umulmadık ve saçma sapan kararıyla" ifadelerini kullandı.'BİR DAHA TALEP EDİN EFENDİM, SİYASET YAPIYORUZ' İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, "Bir taraftan karma komisyonda dokunulmazlığın kaldırılmasını konuşacaklar, bir diğer taraftan da biz sizle Anayasa konusundaki görüşlerimizi paylaşacağız; bu takvim uygun değil dedik. Şimdi diyorsunuz ki: 'Görüşmek istiyoruz, işte, muhalefet randevu vermiyor.' Bir daha talep edin efendim, siyaset yapıyoruz. Randevu talebinizi bekliyoruz İYİ Parti olarak" yorumunda bulundu.'İLKESEL OLARAK, BİZ AK PARTİ OLARAK, PARTİ KAPATMAYA KARŞIYIZ'AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, randevu talebine gerekçe göstererek 'hayır' yanıtı veren HDP'ye, "İlkesel olarak, biz AK Parti olarak, parti kapatmaya karşıyız, bugün değil, başından itibaren karşıyız. Bunu daha evvel çok defa söyledik, daha evvel bizim anayasa değişikliği teklifimizde bu vardı. Bu ilkesel bir yaklaşımdır. Bu konuya dair olan süreçte de yargısal süreç başladıktan sonra biz kararın verilmesini yargıya bırakıyoruz" karşılığını verdi.Zengin, İYİ Parti ve HDP'nin, randevuya hayır deme gerekçelerine de tepki göstererek, "Bu randevu talebi neticesinde gördüğümüz şeyler, hayır cevabının sebepleri; bir tarafta Anayasa Mahkemesi kararı, bir tarafta bugün Karma Komisyonda görüşülmekte olan çalışma gösterilerek 'Hayır' cevabını işittik" dedi.
Zengin, önceki gün CHP'nin, toplantı karar sayısı istemesi ve sayının bulunmaması üzerine Genel Kurul'un kapanmasını hatırlatarak, memur ve emeklilere zam öngören kanun teklifinin görüşülemediğini söyledi. CHP'nin yüzünden, milyonları ilgilendiren yasa teklifinin görüşülemediğini ve bugüne kaldığı eleştirisini de getirdi. Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor.
Besti KARALAR/ANKARA,