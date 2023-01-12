TBMM Genel Kurulu toplandı (2)

GENEL KURUL'DA 'RANDEVU' TARTIŞMASITBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında,...

GENEL KURUL'DA 'RANDEVU' TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile muhalefet partileri arasında, 'randevu' tartışması yaşandı. AK Parti'nin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği konusunda muhalefetten istediği ve muhalefetin kabul etmediği, 'randevu' talebi tartışıldı.

Zengin, önceki gün CHP'nin, toplantı karar sayısı istemesi ve sayının bulunmaması üzerine Genel Kurul'un kapanmasını hatırlatarak, memur ve emeklilere zam öngören kanun teklifinin görüşülemediğini söyledi. CHP'nin yüzünden, milyonları ilgilendiren yasa teklifinin görüşülemediğini ve bugüne kaldığı eleştirisini de getirdi. Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Besti KARALAR/ANKARA,