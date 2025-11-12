TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, dün çok dramatik bir uçak kazasıyla 20 askeri personelimizin şehit verildiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7-8 senede bir "İllerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması" araştırması yayımladığını anımsattı.

Karatutlu, bu araştırmanın 2025 yılında yayımladığını aktararak, "2003'te AK Parti iktidara geldiğinde yayımlanan 2003 endeksinde Kahramanmaraş 81 vilayet içerisinde 48. sıradaydı. Bu endekste 53-54 parametre var. Aradan yıllar geçti, Kahramanmaraş iktidara yıllardır hep destek verdi, 2017'de de 58'e geriledi. 2017 ile 2025 arasında 8 yıl var. Bu 8 yıl içerisinde son 2,5 yılda depremin etkisi var ama 5 yılda neyin etkisi var da Kahramanmaraş son endekste 58'den 63'e geriledi?" diye konuştu.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, bugünün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 26. yılı olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Özcan, 2012 yılında Düzce-Melen Havzası'nda yapımına başlanan Melen Barajı inşaatının yıllardır bitirilemediğini, inşaatın ihale sözleşmesine göre barajın 2016 yılında bitirilmesi gerektiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 14 Kasım'ın Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 81. yılı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"14 Kasım 1944 sabahı Sovyet askerleri, Ahıska köylerini sardığında henüz gün ağarmamıştı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce Türk, birkaç dakikalık süre içerisinde evlerinden koparıldı. Tren vagonlarına dolduruldular, soğuk, açlık ve ölüme gönderildiler, tek bir suçları vardı, Türk ve Müslüman olmak, inancına ve kimliğine sahip çıkmak. Ama şunu asla unutmayalım: Ahıska Türkleri sürgün edildiler ama teslim olmadılar."