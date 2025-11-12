Haberler

TBMM Genel Kurulu toplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, dün çok dramatik bir uçak kazasıyla 20 askeri personelimizin şehit verildiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7-8 senede bir "İllerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması" araştırması yayımladığını anımsattı.

Karatutlu, bu araştırmanın 2025 yılında yayımladığını aktararak, "2003'te AK Parti iktidara geldiğinde yayımlanan 2003 endeksinde Kahramanmaraş 81 vilayet içerisinde 48. sıradaydı. Bu endekste 53-54 parametre var. Aradan yıllar geçti, Kahramanmaraş iktidara yıllardır hep destek verdi, 2017'de de 58'e geriledi. 2017 ile 2025 arasında 8 yıl var. Bu 8 yıl içerisinde son 2,5 yılda depremin etkisi var ama 5 yılda neyin etkisi var da Kahramanmaraş son endekste 58'den 63'e geriledi?" diye konuştu.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, bugünün 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 26. yılı olduğunu belirterek, depremde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı.

Özcan, 2012 yılında Düzce-Melen Havzası'nda yapımına başlanan Melen Barajı inşaatının yıllardır bitirilemediğini, inşaatın ihale sözleşmesine göre barajın 2016 yılında bitirilmesi gerektiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, 14 Kasım'ın Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 81. yılı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"14 Kasım 1944 sabahı Sovyet askerleri, Ahıska köylerini sardığında henüz gün ağarmamıştı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden binlerce Türk, birkaç dakikalık süre içerisinde evlerinden koparıldı. Tren vagonlarına dolduruldular, soğuk, açlık ve ölüme gönderildiler, tek bir suçları vardı, Türk ve Müslüman olmak, inancına ve kimliğine sahip çıkmak. Ama şunu asla unutmayalım: Ahıska Türkleri sürgün edildiler ama teslim olmadılar."

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

20 şehidimizin adını tek tek saydı: Enkazın bulunduğu alan...
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.