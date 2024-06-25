TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal "sığınmacılar ve Türkiye", CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz "Atatürk'ün Tokat'a gelişinin yıl dönümü", AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç "Diyarbakır'ın Çınar, Mardin'in Mazıdağı ilçelerindeki mahalleleri etkileyen yangın" hakkında gündem dışı konuştu.

MHP'li Uysal, sığınmacı meselesinin, Mersin'i yakından ilgilendiren ve çözüm bekleyen çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Mersin'de her 7 kişiden birinin sığınmacı olduğunu ve halkın bu konuda huzursuzluk hissettiğini dile getiren Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sığınmacılar konusundaki taleplerini hatırlattı. Göçün getirdiği sorunları ülkelerin tek başına çözemeyeceğini ancak Türkiye'nin bu konuda yalnız bırakıldığını kaydeden Uysal, "Uluslararası çözüm ortaklarıyla birlikte en sağlıklı ve hızlı biçimde sığınmacıların ülkelerine dönmelerini organize etmeliyiz. Çünkü aziz milletimiz misafirperverliğini en saygın biçimde yerine getirmiştir." diye konuştu.

CHP'li Durmaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 105. yılını kutlayarak, Mustafa Kemal Paşa'nın yaktığı bağımsız meşalesinin Tokat'a kadar ulaştığını anlattı.

Atatürk'ün, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsız ruhunu Tokat'ta ortaya koyduğunu dile getiren ve burada halka hitabını aktaran Durmaz, Tokat halkının, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Atatürk'e destek verdiğini ve Milli Mücadele sürecinde ona kenetlendiğini söyledi.

Durmaz, "Tokat dün olduğu gibi günümüzde de Atatürk'ün emanetlerine, laik ve çağdaş Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam edecektir." dedi.

"Sağduyulu halkımız bu provokasyonculara gereken cevabı vermiştir"

AK Parti'li Kılıç, geçen hafta Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangın felaketini anımsatarak, yangının Mazıdağı'nda ilerlediğinin tespit edildiğini, ilk anda araç ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini anlattı. Yangının can kayıpları ve yaralanmalara yol açtığını hatırlatan Kılıç, kesin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Yangınla ilgili sosyal medya başta olmak üzere çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmalar hemen ortalığa saçılmıştır. En çok üzüntü duyduğumuz konu ise medeniyetlerin beşiği, dünyanın hoşgörü başkenti olarak gösterilen Mardin'imizde taziyeye gelen insanlara karşı, vatandaşları provoke eden kişilerin örgütlü bir şekilde dışardan getirilerek halkın huzurunu kaçırmaya çalışmaları oldu. İnancımız ve kültürümüz gereği taziye yerinde edebiyle, usulüyle sessiz bir şekilde oturulur ve vefat edenler için dua edilerek taziye sahiplerinin acısına ortak olunur. Mardin'imizin kültüründe, taziyeye gelene tepki göstermek gibi ahlak dışı eylemler yer bulmamıştır ve yer bulmayacaktır. Başta taziye sahipleri olmak üzere taziyeye gelen sağduyulu halkımız da bu provokasyonculara gereken cevabı vermiş; taziye sahipleri üzüntülerini ve mahcubiyetlerini Sayın Vali'mize iletmişlerdir."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin'de yangın felaketi için kurulan kriz koordinasyon merkezine yerel yönetimin dahil edilmediğini ve yangının çıkış sebebi konusunda dezenformasyon yapıldığını savundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Türkiye'nin, 1961'de başlayan yerli otomobil hayalinin, 6 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yeniden alevlendiğini ve Togg ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Milli teknolojinin bir sembolü haline gelen Togg'un, bugüne kadar 30 binden fazla kullanıcıyla buluştuğunu ve pazar payının bu yıl yüzde 40'a ulaştığını kaydeden Yerebakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakamlar Togg'un sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin teveccühünü kazanan bir proje olduğunun da kanıtıdır. Şimdi ihracatıyla Türkiye'nin yenilikçi yüzünü dünyaya duyuracaktır. Bugün ulusal gururumuz Togg'un kuruluş yıl dönümünde, bu büyük hayalin taşlarını özveriyle döşeyen tüm mimarlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki Türkiye'nin gücü, milletimizin birlik ve beraberliğinden gelir ve Togg bu gücün en güzel örneklerinden biri olmuştur. Hep birlikte Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında bilim ve teknolojinin ışığında daha nice başarılara imza atalım."

Öte yandan CHP milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'ndaki sıralarına "Şanlıurfa'da elektrikler kesik" yazılı dövizler bıraktı.