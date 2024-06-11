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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri gündem dışı konuşmalar yaptı

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Türkiye'ye son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok sayıda yatırım yapıldığını söyledi. Kütahya'ya 101 milyar lirayı aşkın yatırım yapıldığını aktaran Biçer, Kütahya'nın büyükşehir olmamasına karşın şehir hastanesi olan 4 şehirden biri olduğunu belirtti. Biçer, şehre yeni bir devlet ve eğitim araştırma hastanesi yapılmasının planlandığı ve Kütahya'da toplam 816 hekimin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Biçer, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise diyabetli çocukların sorunlarına ilişkin gündem dışı yaptığı konuşmada, hastaların günde en az 6 kez kan şekerinin düzeyinin kontrol edilmesi gerektiğini ve çocukların bu ölçümü yapamadığını ifade etti.

Kasap, deri altına yerleştirilen sensörle 24 saat kan şekeri ölçümü yapan cihazın daha yaygın kullanılmasını ve SGK'nin cihazı ödeme kapsamına almasını isteyerek, "Sağlıktan tasarruf edilmez. Bir an önce geri ödeme kapsamına alınmalıdır. Bunlar bizim çocuklarımız. Yaşam süresi kısalmış, gözleri görmeyen, sinir sistemi rahatsızlığı olan bireylerle karşı karşıya kalacağız." dedi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da "Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlara" ilişkin gündem dışı konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları ise yerinden söz alarak, Magusa Liman'ı şarkısının sözlerini, "Magusa Liman'ı limandır liman aman amman. Seni öldürende Aybüke yoktur din iman. Katile katil demeyen olur mu insan." şeklinde değiştererek söyledi ve 2017'de Batman'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Kaynak: AA / Politika

Sırrı Süreyya Önder Tbmm Genel Kurulu Politika Haberler

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